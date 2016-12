Champions-League-Analyse: Warum Gladbach in Barcelona so chancenlos war

Getty Images

Im Schnitt fünf Tore pro Heimspiel. 993 Pässe in einer Begegnung. 10-Messi-Treffer in fünf Partien. Der FC Barcelona sorgte in dieser Champions-League-Gruppenphase für Superlative - und machte Borussia Mönchengladbach zu seinem nächsten Opfer. 4:0 gewannen die Katalanen am Dienstagabend gegen den Bundesligisten.