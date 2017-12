Champions-League-Analyse: Prestigeerfolg mit Dellen

DPA

Mit einem 3:1-Sieg über PSG konnte der FC Bayern München die Schmach der Niederlage in Paris vergessen lassen. Doch so deutlich wie das Ergebnis glauben macht, war der Sieg keinesfalls. Was bei Bayern gelang und warum der Sieg einen leichten Beigeschmack hatte.