Champions-League-Analyse: Guardiolas Tiefpunkt

AFP

Schon im Achtelfinal-Hinspiel stand Manchester City gegen AS Monaco am Rande einer Niederlage, um sich dann mit einer starke Schlussphase zu retten. Im Rückspiel hatte City erneut Probleme. Der Unterschied: Diesmal konnte die Pleite nicht verhindert werden. 1:3 unterlag das Team von Josep Guardiola in Monaco - und ist damit aus der Champions League ausgeschieden.