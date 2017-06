DPA Nicht erst seit seinen Dreierpacks gegen den FC Bayern und Atlético ist Cristiano Ronaldo Sinnbild eines Entscheiders, wenn es in der heißen Phase der Champions League drauf ankommt. Bereits in Partien vor dem Viertelfinale hat CR7 eine überragende Statistik (70 Tore in 97 Partien, Quotient 0,72 pro Spiel), danach legt er sogar noch eine Schippe drauf: 42 Mal absolvierte er ein Match vom Viertelfinale an aufwärts, dabei traf er 33 Mal. In den wichtigen Spielen liegt er mit einem Quotienten von 0,79 also sogar noch über seinem ohnehin schon fantastischen Gesamtschnitt. Für dieses Ranking interessieren uns nur die Tore ab dem Viertelfinale. Ronaldo führt die Entscheider-Liste an.

AFP Überraschung auf Platz zwei: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat in insgesamt 61 Champions-League-Spielen 40 Mal getroffen (Quotient 0,66), Zehn Tore erzielte er in seinen 15 Partien ab Viertelfinale aufwärts. Macht einen Entscheider-Quotienten von 0,67.

REUTERS Ruud van Nistelrooy ist das statistische "Hoppala" dieser Analyse. Ein Quotient von 0,66 liest sich beeindruckend. Diese bemerkenswerte Zahl verliert etwas an Strahlkraft, wenn man bedenkt, dass van Nistelrooy in seiner langen Karriere nur sechs Mal in Matches ab dem Viertelfinal aufwärts eingesetzt wurde. Da können vier Tore statistische Wunder und damit den Sprung auf Rang drei bewirken. Insgesamt kam "Van the Man" auf 56 Treffer in 73 Champions-League-Partien (Quotient 0,77).

REUTERS Schreck, lass nach, Filippo Inzaghi spielt! Noch heute bekommen vor allem Fans des FC Bayern schweißnasse Hände, wenn sie an den "im Abseits geborenen" (O-Ton Alex Ferguson) Stürmer denken. 14 seiner insgesamt 46 Champions-League-Tore erzielte der einstige Milan-Star in den Spielen ab Viertelfinale. Da er dafür nur 23 Partien benötigte, verbesserte sich seine Durchschnittsquote von 0,57 auf 0,61 in der "Crunchtime" der Saison.

DPA Nicht erst seit seinem Tor im Finale gegen die Münchner Bayern 2012 (plus dem entscheidenden Schuss im Elfmeterschießen) galt Didier Drogba als Mann für die besonderen Momente. Und je mehr auf dem Spiel stand, desto präsenter war er. Seine Quote steigerte sich von 0,55 vor dem Viertelfinale auf 0,61 ab diesem (14 Treffer in 23 Spielen). Drogba teilt sich Platz vier mit Inzaghi.

Getty Images Man muss nur lange genug rechnen, dann kriegt man auch Lionel Messi auf irdische Maße zurechtgestutzt: Von Gruppenphase bis Achtelfinale trifft der beste Stürmer der Welt wie er möchte (78 Tore in 83 Partien, Quotient 0,94), danach wird es für seine Verhältnisse übersichtlich: 16 Tore in 32 Spielen ab Viertelfinale aufwärts (Quotient 0,5) bringen ihn auf Platz sechs unserer Liste.

DPA Stabil, stabiler, Andrij Schewtschenko: Der Ukrainer kam mit der Regel "pro Spiel ein halber Treffer" ganz gut durch sein Champions-League-Leben. 13 waren es in 26 Spielen ab Viertelfinale aufwärts, 48 insgesamt in 100 Partien. Macht einen 0,5er-Quotienten wie Messi, allerdings bei weniger absolvierten Spielen - Platz sieben.

REUTERS 149 Champions-League-Partien hat der große Rául in seiner Karriere absolviert. Imposante 75 Treffer komplettieren dabei seine Bilanz, von denen er 63 (in 116 Spielen) in Gruppenphase und Achtelfinals erzielte. Die Quote von 0,54 nimmt in der wichtigeren Phase der Königsklasse ab: In den 33 Matches ab Viertelfinale aufwärts konnte er nur noch zwölf Mal treffen (Quote: 0,36). Das reicht immerhin noch zu Platz acht.

REUTERS Und was ist mit dem besten deutschen Torschützen der Geschichte in der Champions League? 89 Spiele hat Thomas Müller in der Königsklasse absolviert (39 Tore), knapp ein Drittel davon (29 Spiele) waren Partien in Viertelfinals und aufwärts. Einer von neun Treffern in diesen 29 Partien war das 1:0 im Finale 2012 (Foto). Seine Torquote pro Spiel sackt von 0,5 bis zum Viertelfinale auf 0,31 ab diesem ab. Macht Platz neun.

DPA Je wichtiger es wurde, desto seltener sah man Samuel Eto'o in der Champions League wie hier in der Achtelfinalpartie gegen Galatasaray (2014) jubeln. Bis zur Runde der letzten sechzehn Teams betrug seine Torquote ansehnliche 0,47 pro Spiel, ab dann verließen sie ihn: Ab dem Viertelfinale folgten in 23 Spielen nur noch vier Treffer (Quote: 0,17). Im Finale 2006 erzielte er für Barcelona gegen Arsenal aber den 1:1-Ausgleich, die Katalanen gewannen am Ende 2:1. Eto'o schafft es damit als Zehnter in die Top Ten unseres Rankings.

Getty Images Zum Schluss ein Blick in die Geschichte: Was ist eigentlich mit den Legenden aus den Zeiten des Landesmeister-Cups? Fünf Endspiele absolvierte Alfredo di Stéfano (Real Madrid) zwischen 1956 und 1960, in jedem traf er, alle Titel gingen an die Königlichen. In seinen Finals Nummer sechs und sieben blieb er ohne Torerfolg, beide Male musste sich Real dem Gegner (Benfica 1962, Inter 1964) geschlagen geben.