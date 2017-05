DPA Real Madrid steht im Finale der Champions League. Am 3. Juni (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) treffen die Königlichen in Cardiff auf Juventus. Trotz eines deutlichen 3:0-Erfolgs im Halbfinalhinspiel musste Real beim Stadtrivalen Atlético noch einmal zittern. Unter Druck spielte der Vorjahressieger dann allerdings konsequent die eigenen Stärken aus.

Getty Images Atlético war der perfekte Start gelungen: Nach nur zwölf Minuten köpfte Saúl Ñíguez nach einer Ecke zur Führung ein.

Getty Images Vier Minuten darauf verwandelte Antoine Griezmann einen Foulelfmeter (Raphael Varane gegen Fernando Torres) zum 2:0. Ein einziger Treffer fehlte Atlético zu diesem Zeitpunkt, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen - und nicht im vierten Jahr in Folge gegen Real Madrid aus dem Wettbewerb auszuscheiden.

opta Diese Grafik zeigt alle Pässe (links) und alle Torschüsse (rechts) Atléticos in den ersten 16 Spielminuten. Mit langen Bällen wurde das Mittelfeld überbrückt, in der gegnerischen Hälfte dann mit hoher Intensität auf die zweiten Bälle gegangen. Zudem suchte Atlético die schnellen Abschlüsse: Acht Torschüsse gab das Simeone-Team in dieser Phase ab - mit Erfolg.

Getty Images Und dann? Da hat Atlético seinen Gegner exakt dort, wo es ihn haben wollte, dazu ein frenetisches Publikum im Vicente Calderón im Rücken. Mehr Momentum ist kaum vorstellbar. Wie ist es Real Madrid gelungen, sich auch aus dieser Stresssituation wieder zu befreien?

opta Eine Antwort lautet: totale Mittelfelddominanz. Real ließ in dieser Phase unbeeindruckt Ball und Gegner laufen. Diese Grafik zeigt sämtliche Pässe (ohne Standards, Flanken und Torschussvorlagen), die das Mittelfeldquartett Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric und Isco am Mittwochabend spielte. 370 Ballkontakte hatten allein diese vier Akteure. (Im Vergleich: Alle Atlético-Spieler zusammen kamen in den 90 Minuten auf 480.)

opta Die Heatmap zeigt, wie wenig es Atlético gelang, das Zentrum zu besetzen (Spielrichtung: von unten nach oben).

AFP Der Vorwurf, Atlético habe sich nach den beiden frühen Treffern zu sehr zurückgezogen, greift dabei zu kurz. Real Madrid zeigte vielmehr eine beeindruckende Pressingresistenz.

opta Diese Grafik stellt alle 33 gewonnenen Dribblings von Real Madrid dar - eine bemerkenswert hohe Zahl. Ihre individuelle Klasse sorgte einerseits dafür, dass die Gäste sich immer wieder spielerisch aus Drucksituationen befreien konnten und in Ballbesitz blieben. Andererseits gelang es ihnen so, in der gegnerischen Hälfte auch gegen gut geordnete Gegner in Schusspositionen zu kommen.

REUTERS Ein weiterer Faktor für den Finaleinzug Real Madrids: Trainer Zinédine Zidane fand für die beiden Duelle gegen den Stadtrivalen den richtigen Matchplan. Auch wenn der in diesem Fall auf der Hand lag: Atléticos Rechtsverteidiger Juanfran fehlte in beiden Spielen verletzungsbedingt, Zidane ließ sein Team auch diesmal konsequent über diese Flanke angreifen.

opta Im Hinspiel hatte Real die linke Seite sogar noch intensiver bespielt (45,6 Prozent), Diego Simeone wohl auch deshalb im zweiten Duell mit José Giménez eine neue Variante ausprobiert.

Getty Images Trotzdem fiel der so wichtige Auswärtstreffer für Real in der 42. Minute über diese Seite – wenngleich nicht durch einen Fehler von Giménez, sondern von Stefan Savic, der Karim Benzema trotz Überzahl an der Grundlinie passieren ließ.

opta Benzemas (Rückennummer 9) Rückpass landete anschließend bei Toni Kroos (8), dessen ersten Versuch Atlético-Keeper Jan Oblak noch vor der Linie aufhalten konnte.

AFP Den Nachschuss von Isco konnte Oblak jedoch nicht mehr abwehren. Real hat nun am 3. Juni die Möglichkeit, als erster Klub in der Geschichte der Champions League seinen Titel zu verteidigen. Für die Königlichen wäre es bereits der zwölfte Gewinn der Trophäe (Europapokal der Landesmeister bzw. ab 1993 Champions League).