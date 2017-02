Champions-League-Analyse: Miese Abwehr + Weltklasse-Sturm = 5:3

AFP

Josep Guardiola war bedient. Sein Team lag zurück, 1:2 stand es zur Pause im eigenen Stadion gegen AS Monaco, und das auch noch völlig verdient. Im Achtelfinal-Hinspiel sah es aus, als würde Manchester City in der Königsklasse scheitern. Was folgte, waren die wohl spektakulärsten 45 Minuten dieser Champions-League-Saison.