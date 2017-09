Zahlen zum Champions-League-Jubiläum: 10.000 Minuten ohne Tor

DPA

Kein deutscher Spieler lief häufiger in der Champions League auf als Philipp Lahm (r.). Auf 112 Einsätze kam er zwischen 2002 und 2017, das Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid war die letzte Partie des Rekordspielers. Sieben dieser 112 Spiele absolvierte er übrigens für den VfB Stuttgart: In der Saison 2203/2004 war der "ewige Münchner" an den VfB ausgeliehen und scheiterte erst im Achtelfinale am FC Chelsea. Auf einen anderen Rekord hätte er sicherlich gerne verzichtet: Kein Feldspieler hat seit Beginn der Champions League so viele Minuten absolviert, ohne ein Tor zu erzielen - insgesamt waren es 9857.