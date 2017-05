China: Wie ein Tätowierer Kaiserschnitt-Narben verschwinden lässt

REUTERS

Manchmal bietet Shi Hailei seine Arbeit in Shanghai, China, kostenlos an: Der 32-Jährige lässt Kaiserschnitt-Narben von Müttern unter kunstvollen Tattoos verschwinden. Inspiriert hat ihn ein Bericht darüber, dass Künstler in Südamerika Narben von Opfern häuslicher Gewalt mit Tattoos überdecken.