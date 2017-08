Bananen-Farmen: Laos Fluch und Segen

REUTERS

Das Land in der Provinz Bokeo gehörte vor drei Jahren noch den Einheimischen in Laos, einem Staat in Südostasien. Dann pachteten chinesische Investoren das Gebiet und errichteten Bananen-Plantagen. Jetzt arbeiten die meisten Dorfbewohner für die ausländischen Firmen.