Chinesisches Neujahr: Auf den Hund gekommen

AFP

Voll, voller - Bahnhof von Hangzhou: In den vergangenen Tagen hat in China die größte Reisewelle der Welt eingesetzt. Der Grund? Millionen Chinesen wollen das Neujahrsfest mit ihren Familien verbringen. Denn am 16. Februar beginnt laut dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hundes.