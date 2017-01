Chinesisches Neujahrsfest: So wird das Jahr des Hahnes begrüßt

Feuerwerk in Peking: In China wird jetzt das Neujahrfest gefeiert. In der Nacht zum Samstag hat das Jahr des Hahns begonnen. Er folgt im chinesischen Tierkreis auf den Affen und ist in diesem Jahr auch noch mit dem Element des Feuers verbunden - eine Kombination die es nur alle 60 Jahre gibt.