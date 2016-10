Barcroft Images/ Perdita Petzl

Und jetzt im Takt: In Anlehnung an die ernst zu nehmende Auszeichnung des "Wildlife Photographer of the Year" wird jedes Jahr auch der Comedy Wildlife-Award vergeben. Gut 2200 Aufnahmen reichten Fotografen aus aller Welt in diesem Jahr ein, 40 Bilder stehen im Finale, darunter auch dieses musikalische Hörnchen.