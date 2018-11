Comedy Wildlife Photography Award: Bitte lächeln

Mary McGowan / CWPA / Barcroft Images

In Anlehnung an große Fotowettbewerbe wie die Auszeichnung "Wildlife Photographer of the Year", verleihen Tierschützer jedes Jahr den Comedy Wildlife Award. Die Jury zeichnet Bilder aus, auf denen sich Tiere aus menschlicher Sicht lustig verhalten. So sollen sie für den Artenschutz begeistern. Gewonnen hat in diesem Jahr das Bild von einem Hörnchen mit dem Titel "Caught In the Act" von Mary Mc Gowan. Aufgenommen wurde es in Florida.