Concours d'Elegance: Die schönsten Alltagsfluchtmobile

Tom Grünweg

Der Concours d’Elegance ist für seinen PS-Prunk berühmt, Extravaganz ist Pflicht am Pebble Beach. Wie man auf dicke Hose macht und trotzdem das Budget schont, zeigt Mercedes: Der deutsche Hersteller präsentiert mit dem Maybach 6 das gleiche Konzeptauto wie im vergangen Jahr, nur ohne Dach. Neu ist also, dass der sechs Meter lange Zweisitzer ein Verdeck hat, das mit Fäden aus Roségold durchwirkt ist. Neben den 750-PS-Elektromotoren hat die die jetzt vorgestellte Cabrio-Variante vor allem eins mit dem Coupé von 2016 gemein: In Serie wird der Wagen wohl niemals produziert.