Auf vier Positionen hatte Joachim Löw seine Mannschaft nach dem 3:1-Erfolg gegen Kamerun im letzten Gruppenspiel verändert. Erwartungsgemäß kehrten Jonas Hector, Leon Goretzka und Lars Stindl in die Startelf zurück, etwas überraschend bot er auf der rechten Außenbahn Benjamin Henrichs auf. Alle vier Spieler waren direkt an Toren beteiligt.

Die beiden frühen Tore in der grafischen Darstellung: Auffällig sind die Ähnlichkeiten, man kann von einem Grundmuster beim deutschen Umschaltspiel sprechen. Der Angriff beginnt jeweils auf der linken Seite. Beim 1:0 leitet Goretzka das Tor nach seinem Ballgewinn am Mittelkreis selbst ein, schließt nach Zuspiel von Henrichs direkt ab. Beim 2:0 übernimmt Timo Werner die Seitenverlagerung mit einem Dribbling, bevor er Goretzka steil schickt.

Die Touchmap stellt sämtliche Ballkontakte der Mexikaner in der von ihnen nach der schnellen deutschen Führung stark dominierten ersten Spielhälfte dar (70 Prozent Ballbesitz). Zwar kontrollierten die Mittelamerikaner das Spielfeld bis zum deutschen Strafraum, in der Box wurden sie jedoch nur zweimal gefährlich. Die Grafik zeigt im deutschen Strafraum elf Ballkontakte Mexikos.

Opta

Zwei frühe Tore, doch keine Sicherheit. Die erste Halbzeit zeigte die Stärken, aber auch die Probleme der DFB-Elf auf. Deutschland überraschte Mexiko mit Angriffspressing und schnellen Vorstößen. In den ersten 15 Minuten (obere Grafik) hatte man einige Aktionen im letzten Drittel, dazu drei hochkarätige Torchancen und zwei Treffer zu verzeichnen. Die untere Grafik zeigt die Aktionszonen in den gesamten ersten 45 Minuten. Deutschland baute an Ballbesitz immer mehr ab und kam kaum noch in das gegnerische Drittel.