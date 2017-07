REUTERS Marc-André ter Stegen, Tor: Behielt in der Anfangsphase als einziger hinten die Ruhe. Der Barça-Keeper rettete mehrfach und sorgte überhaupt dafür, dass das DFB-Team nicht schnell im Rückstand lag. In der zweiten Halbzeit trübten ein paar kleine Unsicherheiten den ansonsten sehr guten Eindruck. Nur an seinen Torabstößen muss er noch gewaltig arbeiten. Die haben die Streuung einer Schrotflinte.

AFP Antonio Rüdiger, Abwehr: Der Mann von AS Rom hatte am meisten zu tun von allen Abwehrspielern. Immer wieder versuchten die Chilenen, über rechts in den Strafraum vorzudringen, und man muss sagen, sie schafften es auch manches Mal. Trotzdem war es vielleicht die beste Partie Rüdigers bei diesem Turnier. Er wuchs mit seinen Aufgaben.

AP Shkodran Mustafi, Abwehr: Der Arsenal-Profi hatte noch in der Gruppenphase gegen die Chilenen einen ganz schlechten Tag erwischt. Löw gab ihm dennoch wieder eine Chance, die er ergriff. Diesmal war er viel präsenter, wacher und zweikampfstärker. Die ständigen Angriffswellen der Chilenen hinterließen allerdings auch bei ihm Spuren, schon nach 20 Minuten lief ihm der Schweiß von der Stirn. Schwerstarbeit auch für ihn.

AP Matthias Ginter, Abwehr: Der Dortmunder war in der Defensive komplett gebunden, hatte dabei noch Glück, dass es die Chilenen meistens über die andere Angriffsseite versuchten. Denn Ginter ließ gerade in der Anfangsphase manche Lücke, er biss sich allerdings ins Spiel hinein und gewann dann auch an Sicherheit.

AP Joshua Kimmich, Mittelfeld: Der Münchner rieb sich auf der rechten Seite in Zweikämpfen auf. Er versuchte immer wieder, Konter zu initiieren, hatte es aber gegen den robusten Jean Beausejour extrem schwer. Er nahm den Fehdehandschuh seines Gegenspielers auf und lieferte sich nicht nur fußballerische Duelle; sondern beide gerieten auch verbal aneinander. In der zweiten Hälfte artete das fast in eine Schlägerei aus, als sich sein Bayern-Teamkollege Arturo Vidal einschaltete.

AFP Leon Goretzka, Mittelfeld (bis 90.+2. Minute): Der Schalker ist einer der Gewinner des Turniers, das stand vor dem Spiel schon fest. Gut für ihn, denn im Finale gelang ihm nicht mehr so viel. Am Anfang wurde er geradezu überrannt von den Chilenen, später ging er mit nach vorne und hatte selbst eine gute Torgelegenheit. Dennoch tauchte er für seine Verhältnisse unter.

Getty Images Niklas Süle, (ab 90.+2. Minute): Ersetzte Goretzka in der Nachspielzeit. Sein Auftrag war klar: Kein Gegentor zulassen.

AFP Lars Stindl, Mittelfeld: Das dritte Tor bereits für den Mönchengladbacher bei diesem Turnier. Er wusste wohl selbst nicht so genau, wie ihm dabei geschah, dass er plötzlich den Ball nur noch einschieben musste. Fleißig wie eh und je, laufbereit, auch im Dribbling durchaus erfolgreich, machte er den Chilenen Arbeit und arbeitete selbst viel. Manchmal allerdings auch glücklos im Passspiel.

AFP Sebastian Rudy, Mittelfeld: Viel auffälliger als zuletzt. Wenn etwas nach vorne ging, war der Neu-Bayer meistens beteiligt. Einmal schickte er Goretzka mit einem Ball nach vorne, der das Wort Traumpass verdient hatte. Einer der Besten in der Mannschaft. Dass man das mal über ihn sagen kann.

AP Julian Draxler, Mittelfeld: Der Kapitän war diesmal sehr eifrig, hatte sich offenbar viel vorgenommen. Ein paar seiner fruchtlosen Übersteiger kann er sich sparen, aber dafür zeigte er auch Defensivqualitäten, machte sich im eigenen Strafraum verdient. Er hat sich im Vergleich zu den Spielen zuvor gesteigert. Kurz nach dem Wechsel hatte er nach schönem Sololauf das 2:0 auf dem Fuß.

Getty Images Jonas Hector, Mittelfeld: Der Kölner war wieder Ballschlepper, Läufer, Lückenabdichter in einem. Bei so vielen Jobs verzettelte er sich dann auch mal, verstolperte Bälle und verlor Zweikämpfe. Nicht das beste Länderspiel Hectors. Bei allem Eifer.

AFP Timo Werner, Angriff (bis 79. Minute): Sah in der Anfangsphase keine Schnitte gegen die chilenische Abwehr. Gab aber nie auf, lauerte immer auf seine Chance, und daraus resultierte dann auch das 1:0. Im Reportersprech nennt man ihn einen ständigen Gefahrenherd. Sein Antritt in die Spitze ist beeindruckend, so schnell war lange kein Stürmer in der Nationalelf. Es ist noch lange hin bis zur WM, aber er hat beste Chancen, dabei zu sein.