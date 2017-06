AFP Der Bundestrainer ballte nach dem Schlusspfiff die Fäuste. Wer Joachim Löw in den vergangenen Tagen nicht abgenommen hatte, dass ihm dieses Turnier wichtig sei, der wurde von seinem Jubel überzeugt. Das 3:2 gegen Australien war für die deutsche Mannschaft ein gelungener Auftakt in den Confed Cup 2017, wobei der Sieg deutlicher hätte ausfallen müssen.

DPA Schon in der 5. Minute gelang der DFB-Auswahl der perfekte Auftakt: Lars Stindl durfte sich schon früh in der Partie über seinen ersten Länderspieltreffer freuen.

Opta Die grafische Darstellung zur Torentstehung des Führungstreffers: Die DFB-Elf kam in der ersten Halbzeit immer wieder hinter die Kette der Australier. In diesem Fall war es Leon Goretzka (Rückennummer 8), der Julian Brandt (20) auf dem rechten Flügel schickte, der drang bis zur Grundlinie vor, seinen mustergültigen Pass in den Rückraum konnte dann Stindl (13) verwerten. Ein Tor, wie aus einem Schulungsvideo für Angriffe über den Flügel.

Opta Die Grafik zeigt den Aktionsradiusmittelpunkt der deutschen Spieler nach 30 Minuten. Die rechte Seite wurde durch Julian Brandt (20), Joshua Kimmich (18), Lars Stindl (13) und Leon Goretzka (8) überladen. 42,9 Prozent aller Angriffe liefen in der ersten halben Stunde über das rechte Angriffsdrittel. Mit Erfolg: Goretzka bereitete die Kopfballchance von Sandro Wagner und eine Möglichkeit für Brandt über diese Seite vor, zudem wurde der Führungstreffer Stindl über den rechten Flügel der DFB-Elf initiiert.

DPA Doch in der Defensive wackelte die DFB-Elf immer wieder. Ähnlich wie bei seinem Konkurrenten Marc-André ter Stegen sind die Nationalmannschaftsauftritte von Bernd Leno bemerkenswert unglücklich. Das 1:1 (Foto) hätte Leno an einem durchschnittlichen Tag verhindert, der zweite Treffer der Australier ging voll auf seine Kappe. Auch wenn der Bundestrainer dies als "kein Problem" einordnete, dürfte die Tür für Kevin Trapp und Kollegen ein Stück weiter aufgegangen sein.

Opta Ebenso unstet wie die Balance zwischen Angriff und Abwehr war die Anlage des deutschen Spiels. In der ersten Halbzeit (obere Grafik) war Deutschland viel im Ballbesitz (57,9 Prozent), bestimmte das Spiel und konnte sich viele Szenen im letzten Drittel (29,3 Prozent) erspielen. In der zweiten Halbzeit überließ man den Australiern oft den Ballbesitz (51,6 Prozent). Chancen wurden zur Seltenheit, da man nur noch gelegentlich ins letzte Drittel vorstoßen konnte (23,6 Prozent).

Opta Wenn man genauer hinschaut, dann kann man feststellen, dass Deutschland sich nach dem 2:3-Anschlusstreffer der Australier zurückzog und kaum noch offensiv agierte. Links die Ballkontakte bis zur 56. Minute, rechts die Ballkontakte ab der 56. Minute. Man setzte eher auf Konter. Timo Werner wurde vorne zum Alleinunterhalter.

REUTERS Für manche Spieler ist die Kapitänsbinde eine Bürde, Julian Draxler scheint sie zu beflügeln. Sein Bemühen, das Spielgeschehen an sich zu ziehen und offensive Akzente zu setzen, war jederzeit spürbar. Seinen Fehlpass, der das erste australische Tor einleitete, bügelte er mit dem souverän verwandelten Elfmeter zum 2:1 wenige Minuten später wieder aus. Der PSG-Spieler wurde nach der Partie als "Man of the Match" ausgezeichnet.

AFP Vor dem Spiel sprach Australiens Trainer Ange Postecoglou davon, das Turnier gewinnen zu wollen. Nach der ersten Halbzeit konnte er froh sein, nicht hoffnungslos in Rückstand geraten zu sein. Zu tief gestanden habe sein Team in den ersten 45 Minuten, klagte Postecoglou nach der Partie, der bei seinem Team "zu viel Respekt" ausmachte. In der zweiten Halbzeit habe man das besser gemacht. "Einen mutigen Auftritt" bescheinigte den "Socceroos" dann auch Bundestrainer Löw.

REUTERS Und was war mit dem großen Aufregerthema des bisherigen Turniers, dem Videobeweis? Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA nahm das Hilfsmittel einmal in Anspruch: Nach dem zweiten Tor der Australier überprüften die drei Herren vor dem Bildschirm, ob beim Torschützen Tomi Juric ein strafbares Handspiel vorlag. Ihr Urteil stützte das des Unparteiischen: alles korrekt, ein regulärer Treffer.

Opta Leon Goretzka war der Spieler des Spiels. Der Schalker schoss am häufigsten auf das Tor (7), er gab zusammen mit Brandt und Draxler die meisten Torschussvorlagen (3), gewann die meisten Tacklings (6) und fing die meisten Bälle ab (4). Zudem holte er den Elfmeter heraus, den Draxler zum 2:1 verwandelte.