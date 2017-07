Getty Images Die deutsche Nationalmannschaft hat den Confed Cup 2017 in Russland gewonnen. Nachdem Bundestrainer Joachim Löw noch zu Beginn Kritik für die Nominierung einer B-Elf einstecken musste, steht er nach dem 1:0-Sieg gegen Chile als strahlender Sieger da. Der Endspielerfolg war zwar hart umkämpft, aber das Ergebnis einer konsequenten Defensivstrategie - für das torgefährlichste Team des Turniers war diesmal die Abwehrleistung maßgeblich.

Opta Chile lief im Vergleich zum Halbfinalsieg gegen Portugal unverändert auf. Löw nahm nach dem Sieg gegen Mexiko nur einen Wechsel vor. Für Benjamin Henrichs rückte Shkodran Mustafi ins Team, Joshua Kimmich agierte wieder als rechter Flügelverteidiger.

DPA Die Partie wirkte zu Beginn wie eine Kopie des Gruppenspiels. Chile spielte aggressives Angriffspressing. Hier auf dem Foto attackiert Arturo Vidal Deutschlands Mustafi.

Opta Die Elf von Juan Antonio Pizzi griff mit fünf Spielern an und drückte die deutsche Elf ins eigene Drittel und sogar bis in den eigenen Strafraum. Die Grafik des Aktionsradiusmittelpunkts (durchschnittlicher Aufenthaltsort bei Ballkontakt) der deutschen Spieler zeigt, wie defensiv Löws Team zu spielen gezwungen wurde. Nur Timo Werner (Nummer 11) stand durchschnittlich noch in der Hälfte des Gegners.

REUTERS Von einer Dreierkette war wenig zu sehen, denn Deutschland agierte vornehmlich gegen den Ball. Die Formation wurde so zum 5-4-1 und Strafraumverteidigung wurde zum Dauerzustand.

Opta Aus Chiles Dominanz in der ersten halben Stunde endstanden auch Chancen. Eine der besten Möglichkeiten vergaben Charles Aránguiz und Arturo Vidal im Zusammenspiel. Vidal lupfte den Ball frei am Strafraum auf den eigelaufenen Aránguiz, der von Antonio Rüdiger gestört wurde. Der Deutsche legte den Ball unfreiwillig auf Vidal ab, doch dessen Schuss konnte Marc-André ter Stegen parieren (5. Minute).

AP Von den zwölf Torschüssen der ersten Hälfte brachte Chile aber nur drei auf das deutsche Tor. In der 19. Minute ließ ter Stegen einen Schuss von Vidal prallen und musste danach Kopf und Kragen riskieren, um gegen Alexis Sánchez zu retten.

Opta Die Heatmap der ersten 30 Minuten zeigt Chiles Dominanz (links). Die Mannschaft von Löw (rechts) kam nicht zu Entlastungsangriffen, ein kontrollierter Spielaufbau aus der Bedrängnis war nicht möglich, spätestens an der Mittellinie ging der Ball verloren. Chiles kraftaufreibendes Pressing ließ allerdings nach 30 Minuten nach. Deutschland konnte die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte ausgeglichener gestalten. Dennoch hatte Chile in der ersten Hälfte fast dreimal so viele Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte (206) wie Deutschland (72).

Opta Der Führungstreffer durch Lars Stindl (20.) fiel völlig überraschend und entsprach nicht dem Spielverlauf. Er entstand aus einer Pressingsituation. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Chile fast perfektes Pressing gezeigt, ohne zählbaren Erfolg. Die DFB-Auswahl dagegen konnte ihre erste Chance gleich in ein Tor ummünzen. Marcelo Díaz wurde am eigenen Strafraum von Stindl angelaufen, registrierte bei seinem Richtungswechsel nicht, wie sich gleichzeitig Timo Werner aus dem toten Winkel näherte. Der Leipziger konnte sich so den Ball erobern und Stindl freispielen.

AP Das Foto zeigt Stindl bei seinem Abschluss, der zum Führungstreffer führte. Die chilenische Mannschaft war weit herausgerückt. Nach dem Querpass von Werner hatte Stindl freie Bahn.

AP Die deutsche Mannschaft war bemüht, ihre Möglichkeiten auszuspielen. So hatte Leon Goretzka noch zwei gute Möglichkeiten vor der Pause, die Führung auszubauen.

AFP Chile fehlte in der ein oder anderen Situation das Quäntchen Glück im Abschluss, aber sie nutzten ihre Dominanz nicht zielführend, versuchten es immer wieder mit hohen Bällen. Im Verlaufe der Partie schlugen die Südamerikaner 17 Flanken in den gegnerischen Strafraum, doch dort hatte die deutsche Mannschaft die Lufthoheit. Torgefahr entwickelte sich nur, wenn der Südamerikameister den Ball flach hielt.

Opta Chile konnte das intensive Pressing der ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel nicht aufrechterhalten. Dies hatte Konsequenzen für das deutsche Spiel. Vor der Pause (links) schaffte es die DFB-Auswahl nicht, das Spiel im Zentrum zu kontrollieren. Nach dem Seitenwechsel (rechts) wich die Mannschaft erfolgreich auf die Flügel aus.

AFP Julian Draxler, der anschließend zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, war zu Beginn stark in der Defensive eingebunden. Im weiteren Verlaufe der Partie konnte er jedoch auch seine Konterqualitäten unter Beweis stellen.