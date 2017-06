Mit vier Veränderungen in der Startelf gewann die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel beim Confed Cup 3:1 gegen Kamerun. Doppeltorschütze Timo Werner stand ebenso zum ersten Mal von Beginn an auf dem Platz wie Antonio Rüdiger, Marvin Plattenhardt und Kerem Demirbay.

AP Joachim Löw warnte vor dem Spiel, man "müsse Konter vermeiden". Genauso agierte die deutsche Elf in den ersten 45 Minuten auch. Der Fokus lag auf der defensiven Stabilität. Kaum einmal wagte man sich mit vielen Spielern in die Offensive, brachte selten mehr als zwei Spieler vor den Ball.

AP Antonio Rüdiger wurde von Löw als Absicherung gegen die flinken und athletischen Offensivkräfte des Gegners eingebaut ("mit seinem Körper und seiner Schnelligkeit kann er da Paroli bieten"). Er agierte auffällig und hatte - auch aufgrund des Defensivfokus der ersten Hälfte - die meisten Ballkontakte und spielte die meisten Pässe.

Opta Wie selten es der DFB-Elf gelang, das Spiel im letzten Drittel stattfinden zu lassen, zeigt die obere Grafik (nur 25,4 Prozent Spielanteil in der ersten Hälfte). Zum Vergleich: In der ersten Hälfte gegen Australien waren es 29,3 Prozent Spielanteile im letzten Drittel. Doch das Spiel änderte sich mit Anpfiff der zweiten Hälfte. Die untere Grafik zeigt die Spielanteile in der Zeit von der 45. bis zur 60. Minute. Es war die stärkste Phase, auch der Führungstreffer fiel in dieser Zeit.

AFP Für Kerem Demirbay war es der erste Einsatz in einem Pflichtspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Zum Nachsehen der türkischen Elf hat sich Demirbay somit festgespielt. Wie Rüdiger Startelfdebütant, spielte er ebenfalls eine tragende Rolle.

Opta In der 48. Minute wurde Demirbay von Emre Can im Mittelfeld bedient und spielte einen Doppelpass mit Julian Draxler. Anschließend nutzte er den Freiraum, den Kamerun im Zentrum vor dem Strafraum gab und schoss den Ball zur Führung in den rechten oberen Torwinkel.

Getty Images Sein Name stand bei der Nominierung sinnbildlich für den B-Kader-Charakter der DFB-Elf beim Turnier in Russland: Marvin Plattenhardt. Doch auch der Berliner nutzte seine Chance beim Startelfdebüt. Seine Passquote lag bei sehr guten 90 Prozent, in der gegnerischen Hälfte sogar bei 91,4. Dabei spielte der Herthaner die zweitmeisten Pässe im deutschen Team.

In der ersten Halbzeit (links) konzentrierte sich Plattenhardt vor allem darauf, die Stellenbeschreibung des Linksverteidigers auf der ersten Silbe zu betonen. Im zweiten Durchgang nahm er darüber hinaus auch zunehmend am Kombinationsspiel teil. Dass er mehr kann, als nur die Linie dicht zu machen, zeigt seine Flankenstatistik: Sieben Flanken des deutschen Teams gingen auf sein Konto, alle anderen Spieler kamen zusammen gerade einmal auf neun.

AFP Dass Werner seinen ersten Treffer im Dress der A-Nationalmannschaft ausgerechnet mit dem Kopf erzielte, mag als statistischer Schluckauf in die deutsche Länderspielgeschichte eingehen. Seine Klasse zeigte er beim zweiten Tor, dem er fast noch ein drittes folgen ließ. Vor einem Jahr war Mario Gomez noch der Alleinherrscher im Sturm, mittlerweile stehen dem Bundestrainer mit Lars Stindl, Sandro Wagner und Werner mindestens drei weitere Angreifer als attraktive Optionen zur Verfügung.

An Werner lässt sich sehr gut ablesen, was in der ersten Halbzeit alles nicht funktionierte und was im zweiten Durchgang Früchte trug: Keine einzige Strafraumaktion hatte der Leipziger in den ersten 45 Minuten (links) zu verzeichnen. Auch, weil sich keiner seiner Offensivkollegen ernsthaft an den Bemühungen Werners beteiligen mochte. Durch das Aufrücken des gesamten Teams und erhöhter Kombinationslust kam auch der neu ins Team gerückte Stürmer vermehrt dort zu Aktionen, wo er den Kamerunern weh tun konnte.

AFP Mit den Einwechslungen von Benjamin Henrichs und Amin Younes kamen auch die beiden letzten Feldspieler, die bislang bei null Turniereinsätzen standen, zu Spielminuten. Somit sind auch die eingesetzten Akteure Nummer neunzehn und zwanzig mit 13 bzw. 10 Minuten in der Turnierstatistik vertreten.