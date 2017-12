Darts-WM: Das sind die Favoriten

Michael van Gerwen: In der Schule wurde "Mighty Mike" ob seines Körperumfangs gehänselt. Anerkennung bekam er nach eigener Aussage erst, als er mit zwölf Jahren anfing, Darts zu spielen. Das macht er heute so gut, dass er die unangefochtene Nummer eins der Welt, WM-Titelverteidiger und Topfavorit ist. Aber der Niederländer tut sich beim Turnierauftakt mitunter schwer: Bei der WM 2016 verlor er seine erste Partie fast gegen den Deutschen Renè Eidams. Auch seine letzte Niederlage im Oktober erfolgte in Runde eins. Seitdem gewann er 28 Spiele in Serie.