Legendäre Darts-Fotos: Die Welt ist eine Scheibe

Getty Images

Die Anfänge des modernen Dartspiels reichen zurück bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Entstanden ist es in den großen britischen Industriezentren wie London und Manchester. Aber auch in den USA fand es schnell Verbreitung. Hier ein Gast des Sammy's Bowery Nightclub in Manhattan.