Das Allerletzte des 3. Spieltags: Gut, dass Bayern nicht so oft verliert

REUTERS

Erleben wir gerade das Ende einer Ära? Erreicht Carlo Ancelotti die Mannschaft nicht mehr? Werden wir alle sterben?! (Auflösung: Vielleicht. Vielleicht. Ja.) Sobald der FC Bayern ein Bundesligaspiel verliert, drehen zuverlässig alle am ganz großen Rad. Vielleicht also ganz gut, dass das so selten passiert.