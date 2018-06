International Church of Cannabis: Willkommen in der Kiffer-Kirche

AFP

"Die Farben haben mich am meisten beeindruckt": Fotograf Jason Connolly hat für die Nachrichtenagentur AFP die International Church of Cannabis im US-Bundesstaat Colorado besucht - eine entweihte und umfunktionierte Kirche - und seine Eindrücke in Bild und Wort festgehalten. Die Farben seien "so lebhaft gewesen wie nichts, was ich jemals zuvor gesehen habe". Definitiv nicht das, was man in einer normalen Kirche erwartet.