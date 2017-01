Detroit Auto Show 2017: Ohne Groß was los

Tom Grünweg

Neue Buchstaben- und Zahlenkombination bei Audi: Die Ingolstädter präsentieren auf der der Motorshow das Konzeptauto Q8. In Sachen Design ist der Entwurf ein Neuanfang und deutlich schnittiger und charakteristischer als die seit Jahren gewohnte Formsprache der Marke. 2018 soll der SUV in Serie gehen – was dann vom Design übrig ist, wird sich zeigen. Angetrieben wird die Studie von einem Plug-In-Hybrid mit 449 PS, einem Sprintwert von 5,4 Sekunden auf 100 Km/h, 250 km/h Spitzengeschwindigkeit und einer elektrischen Reichweite von bis zu 60 Kilometern.