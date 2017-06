Matthias Ginter (Abwehr): Auch der Dortmunder machte gerade am Anfang einen unsicheren Eindruck. Im Zweikampf mehrfach unterlegen, nach vorne konnte er wenige Impulse geben. Ginter ist zwar Weltmeister, aber auf diesem Niveau wirkt er dann doch leicht überfordert.

Shkodran Mustafi (Abwehr): Am Innenverteidiger lief zunächst alles vorbei - der Gegner, der Ball, das Spiel. Er servierte seinem Arsenal-Kollegen Sánchez das 1:0 auf dem Silbertablett und hätte kurz danach fast noch einmal fatal verstolpert. Fand erst langsam zu etwas mehr Sicherheit, aber es war beileibe nicht das erste Länderspiel, in dem er nicht überzeugte.

Niklas Süle (Abwehr): Der Noch-Hoffenheimer hatte seine liebe Müh und Not mit den schnellen Angreifern, machte seine Sache aber ganz ordentlich. Ihm unterliefen zumindest nur ganz wenige Fehler, in der Luft spielte er mehrfach seine Stärken aus.

Emre Can (Mittelfeld): Der Liverpooler war in der ersten Halbzeit einer der wenigen, die wirklich dagegenhielten. Viele Aktionen liefen über ihn, er verteilte die Bälle und leitete auch den 1:1-Ausgleich mit viel Übersicht ein. Das bisher stärkste Länderspiel des England-Profis.

Sebastian Rudy (Mittelfeld): Der Mittelfeldspieler mühte sich, die Angriffswelle der Chilenen zu stoppen. Mit wechselndem Erfolg. Im Mittelfeld war der künftige Bayern-Akteur weniger präsent als Nebenmann Can, dennoch spielt er sich mehr und mehr in den inneren Kreis der Nationalmannschaft hinein. Nur Glanz und Glamour sollte man von ihm wirklich nicht erwarten.

Jonas Hector (Mittelfeld): Am Anfang reichlich konfus wie die meisten seiner Mitspieler. Auch der Kölner musste sich erst ins Spiel hineinarbeiten. Das gelang ihm mit seiner Vorlage zum 1:1 dann aber vorzüglich.

Leon Goretzka (Mittelfeld): Nach seinem starken Auftritt gegen die Australier tauchte der Schalker diesmal ziemlich unter. Er schien etwas eingeschüchtert von der Aggressivität der Chilenen, einen solch wüst attackierenden Gegner hatte Goretzka in der Nationalmannschaft auch noch nicht erlebt. Als die Chilenen ruhiger wurden, wurde er es auch.

Julian Draxler (Mittelfeld): Erneut eine nur mittelprächtig überzeugende Partie des Kapitäns, der bei diesem Confed Cup nicht so richtig in die Gänge kommen will. Fleißig ist er, er müht sich um Schusspositionen und versucht Laufwege zu organisieren. Aber der Bundestrainer hat ihn bei diesem Turnier mit der Führungsrolle betraut. Da könnte und müsste er mehr vorangehen.