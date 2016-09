WM-Qualifikation Analyse: Wie Löw die EM-Taktik verwaltet

DPA

Nach dem EM-Aus im Halbfinale gegen Frankreich stand Joachim Löw in der Kritik. Deutschland brauche einen gelernten Stürmer, man müsse vertikaler spielen, und junge Spieler müssten eine Chance bekommen, um nur einige Vorwürfe zu nennen. Beim Auftakt zur WM-Qualifikation gab es keinen echten Stürmer, in der Startelf war kein Neuling und taktisch blieb alles beim Alten. Die DFB-Elf siegte in Norwegen dennoch locker 3:0.