DPA In der ersten Runde des DFB-Pokals schied Bundesligist Hamburger SV 1:3 gegen den Drittligisten VfL Osnabrück aus. Viele Medien schrieben von einem peinlichen Aus. Allerdings gab es bereits vorher Anzeichen für eine mögliche Überraschung.

DER SPIEGEL Neue Saison, neue Startelf? HSV-Coach Markus Gisdol stellte nur einen Neuzugang auf. André Hahn spielte von Beginn. Neue Saison, neue Taktik? Auch hier wenig Veränderung. Die Hamburger sind weiterhin ein reaktives Team. Gisdol setzt gegen den Ball auf hohes Anlaufen und Pressing sowie auf Gegenpressing und zweite Bälle.

Getty Images Zunächst lief das Spiel wie erwartet, der HSV hatte mehr Spielanteile, ohne jedoch den Gegner in Gefahr zu bringen. In der 18. Minute wurde Bobby Wood in Richtung Strafraum geschickt und von Marcel Appiah zu Fall gebracht. Der Osnabrücker Verteidiger sah die Rote Karte und der HSV agierte in Überzahl.

Opta Eigentlich eine gute Ausgangsposition, doch der HSV ist keine Ballbesitzmannschaft. Die Gisdol-Truppe will über Pressing- und Umschaltfußball zum Erfolg kommen. Diese Spielweise beanspruchten jedoch die Osnabrücker für sich, spätestens nach dem Platzverweis. Die Heatmap der Gastgeber (links) zeigt, dass man das Angriffszentrum selten bespielte und vor allem über die Flügel - dort vor allem über die starke rechte Seite - kommen wollte.

DPA Nazim Sangaré war in der Defensive eingebunden und schloss die rechte Abwehrseite, gleichzeitig war er der Umschaltspieler auf dem rechten Flügel. Das erste Tor bereite er mit zwei gewonnen Duellen gegen Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos vor. Auch das dritte Tor legte er auf.

Opta Der Aktionsradiusmittelpunkt der beiden Teams zeigt den durchschnittlichen Aufenthaltsort der Spieler. Da Hahn und Nicolai Müller auch mal die Flügel wechselten, stehen sie hier im Durchschnitt relativ zentral. Interessanter ist da schon die Höhe der Teamstaffelung insgesamt. Dem HSV gelang es auch in Überzahl nicht, totale Dominanz auszuüben. Fünf Feldspieler des HSV waren im Schnitt immer noch in der eigenen Hälfte. Auch deshalb, weil Osnabrück sich nicht zu tief in den Strafraum drücken ließ und immer wieder aufrückte.

Opta Die Touchmap zeigt alle Ballberührungen beider Teams. Interessant ist, dass der HSV (rechts) zwar viel mehr Ballbesitz hatte (75,5 Prozent - ein Verhältnis von 3:1), aber nicht in den wichtigen Räumen. Im Strafraum lautet die Ballkontaktanzahl nur 25:15 (Verhältnis von 1,6:1) für die Hamburger.

DPA Typisch für die Spielanlage des VfL war die Entstehung des 2:0 in der 61. Minute. In Unterzahl war das Offensivspiel auf geradlinige Konter über die Flügel mit schnellem Abschluss ausgelegt. Nach einem Seitenwechsel von Ahmet Arslan dribbelte sich Konstantin Engel auf der linken Seite zur Grundlinie durch, bevor er für den freistehenden Marc Heider (siehe Bild) auflegte.

DPA Die entscheidenden Zweikämpfe verlor der HSV. Für eine Mannschaft, die über zweite Bälle kommen will, kein erfolgsversprechender Wert. Hier das Duell unmittelbar vor dem 2:0 zwischen Engel und Papadopoulos. Osnabrück gewann 57 Prozent aller Zweikämpfe, dabei stach vor allem der rechte Offensivverteidiger Sangaré heraus mit einer Erfolgsquote von 82 Prozent.

Getty Images André Hahn steht beispielhaft für die Hamburger Offensivbemühungen. Ein Torschuss stand nach der Begegnung auf seinem Konto. Von seinen sieben Flanken fand keine einzige einen Mitspieler.

Opta Bei einigen statistischen Werten lohnt sich ein näherer Blick, der vor allem die Effizienz von Osnabrück unterstreicht. Aus acht Abschlüssen produzierte der VfL genauso viele Schüsse aufs Tor wie der HSV aus 13, dabei kam Osnabrück auf drei Treffer, der HSV auf einen, noch dazu aus einem Strafstoß. Aus 29 Flanken (!) produzierte der HSV nur einen Abschluss per Kopf. Hamburg spielte in 90 Minuten 595 Pässe. Gegen vergleichbare Gegner (Drittligisten) kam der FC Bayern auf 873, Hoffenheim auf 811, Bremen auf 588. Allerdings spielten die Hamburger über 70 Minuten in Überzahl. Fazit: Dem HSV fehlte das hohe Tempo und eine saubere Ballzirkulation.