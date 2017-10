DFB-Pokal-Analyse: Was Leipzig Hoffnung macht

DPA

Der FC Bayern hat sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei RB Leipzig nach Elfmeterschießen durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale. Bei den Leipzigern stand überraschend Timo Werner nicht in der Startelf, der zuletzt unter Nackenproblemen litt. Ausgerechnet Werner wurde am Schluss zum Pechvogel. Die grafische Analyse zeigt, warum es für Leipzig dennoch keinen Grund gibt, die Köpfe hängen zu lassen und liefert einen Hinweis darauf, was Bayern derzeit fehlt.