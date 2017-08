DPA Für die Spielzeit 2000/01 wurde der Modus der DFB-Pokal-Auslosung verändert. Seitdem werden die Teilnehmer in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Damit werden Bundesligaduelle in der ersten Pokalrunde ausgeschlossen. Das Duell David gegen Goliath ist mittlerweile zum Alltag geworden und richtige Höhepunkte fehlen zum Pokalstart, von den seltenen Pokalsensationen abgesehen. Produziert dieser Modus Langeweile? Die Partien Chemnitzer FC gegen FC Bayern München (0:5), 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund (0:4), Leher TS gegen 1. FC Köln (0:5) und Lüneburger SK Hansa gegen FSV Mainz 05 (1:3) legen diesen Schluss nahe.

opta Der zweite Pokalspieltag der ersten Runde 2017/18 stützt diese Theorie. Die grafischen Darstellungen der vier ausgewählten Begegnungen zeigen ein ähnliches Bild der Geschehnisse. Die höherklassigen Mannschaften haben deutlich mehr Ballbesitz und kontrollieren den Raum. Ein großer Anteil der Partien spielt sich direkt vor dem Strafraum des Außenseiters ab.

DPA Als Beispiel für den Klassenunterschied dient das 0:1 des Kölners Leon Bittencourt (28. Minute) gegen die Leher TS. Nach einer Flanke von Marcel Risse und einem Torwartfehler kam es zu tumultartigen Szenen im Leher Strafraum, schließlich traf Bittencourt aus kurzer Distanz. Der Treffer war in seiner Entstehung nicht untypisch für die Art und Weise, wie die Bundesligisten an diesem Samstag zu ihren Toren kamen.

opta Die Touchmaps (gezeigt werden alle Ballkontakte einer Mannschaft) der vier Bundesligisten sind weitgehend austauschbar und allenfalls unterschiedlich nuanciert. München, Dortmund und Köln hielten das Spiel tief in der gegnerischen Hälfte, Mainz spielte dagegen etwas weniger offensiv als die Ligakonkurrenz. Die unterklassigen Gegner (jeweils links) agierten sehr defensiv und kamen kaum zu Ballkontakten jenseits der Mittellinie, geschweige denn im gegnerischen Strafraum.

Getty Images Wenn die unterklassigen Mannschaften dann doch etwas mutiger wurden, reagierten die Profis sofort. Die Ähnlichkeiten der Kontertreffer von Pierre-Emerick Aubameyang (55. Minute, 0:3) und Kingsley Coman (51., 0:2) sind frappierend: Zu schnell, zu clever, zu überlegen.

Opta Das Kölner 5:0 durch Serouh Guirassy war bezeichnend dafür, wie viele Treffer der Bundesligisten fielen. Der Ball wurde bis ins Tor gespielt. Alle Treffer von Mainz, Dortmund und Köln fielen aus kurzer Distanz, sieht man von den Strafstößen ab. Bei den Bayern fallen die Freistoßtreffer von Robert Lewandowski und Franck Ribéry heraus. Die Endverteidigung der Amateure funktioniert gegen höherklassige Teams selbst dann nicht, wenn die Räume extrem verengt werden.

AFP Bis zum Samstagnachmittag waren acht Bundesligisten im Einsatz. Sie kamen dabei auf 27 Treffer. Gegentreffer kassierten sie drei.

DER SPIEGEL Die Zusammenfassung in Zahlen. Die Tabelle stellt die Statistik der aktuellen Pokalspiele der jeweiligen Mannschaft den Durchschnittswerten der letzten Bundesligasaison gegenüber. Die Passquote und Anzahl der Pässe lassen den Charakter der Duelle der Bundesligisten gegen die unterklassigen Gegner - mit Abstrichen bei Mainz - fast austauschbar erscheinen. Bei dieser eklatanten Überlegenheit in der ersten Pokalrunde kann man kaum noch von Wettbewerb sprechen.

Getty Images Nach dem Motto jeder darf mal, nahm sich Franck Ribéry den Ball und versenkte einen Freistoß aus 20 Metern. Sein letztes direktes Freistoßtor erzielte der Franzose im November 2013 im Spiel gegen Augsburg.

REUTERS Für Mats Hummels und seine Kollegen geht es gegen unterklassige Gegner mitunter nur darum, möglichst schmerzfrei und ohne Verletzungen durch die Partien der ersten Runde zu kommen.

opta In Abwesenheit ebenbürtiger Gegenwehr konnte man zumindest klar erkennen, was die Bundesligateams in der neuen Saison spielen wollen. Bayern agierte mit den Flügelpärchen Ribéry/Rafinha und Coman/Joshua Kimmich. Im zentralen Mittelfeld Sebastian Rudy/Corentin Tolisso und im Sturm mit Robert Lewandowski/Thomas Müller. Der BVB mit einem Sechser vor der Innenverteidigung (Sahin), dazu zwei Achter (Gonzalo Castro/Mo Dahoud), die im hohen Pressing den Gegner früh stören sollen. Die Grafik zeigt den Aktionsradiusmittelpunkt der Spieler - den durchschnittlichen Aufenthaltsort der Akteure.

DPA Die neuen Systeme werden jedoch keiner ernsthaften Belastungsprobe unterzogen, dafür kann man ohne großen Druck Neuzugänge und Talente testen. Beim BVB gab Jan-Niklas Beste sein Profidebüt und war gleich am Führungstreffer mit einer Vorlage beteiligt. In Abwesenheit der verletzten Linksverteidiger Raphael Guerreiro und Marcel Schmelzer könnte er zur echten Alternative werden.

REUTERS Bei den Bayern stand Corentin Tolisso (re.) 90 Minuten auf dem Platz. Er kurbelt das Spiel im Mittelfeld an und sichert Kimmich gegen dessen Ausflüge ab. Chemnitz forderte ihn aber selten in der Defensive und so legte er das 3:0 durch Lewandowski selbst auf.