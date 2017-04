AFP Borussia Dortmund hat als erste Mannschaft überhaupt zum vierten Mal in Serie das Pokalfinale erreicht. Zur Halbzeit hatte der BVB noch 1:2 zurückgelegen, Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang (69. Minute) und Ousmane Dembélé (74.) bescherten Dortmund aber doch noch den Sieg. Am Ende waren es die Gäste, die in der Münchner Arena feierten.

Getty Images Dass ausgerechnet Dembélé an diesem Abend zum Matchwinner werden würde, der das zweite Dortmunder Tor vorbereitet und den Siegtreffer (Foto) selbst spektakulär erzielt hatte, war im ersten Spielabschnitt nicht zu ahnen.

opta Die linke Grafik zeigt Dembélés Arbeitsnachweis in der ersten Halbzeit (rote Vektoren: Fehlpässe, rote Dreiecke: misslungene Dribblings). Einen einzigen Pass auf Höhe der Mittellinie brachte der Franzose zu einem Mitspieler. Anders nach der Pause: Die rechte Grafik zeigt Dembélés Aktionen in den zweiten 45 Minuten, darunter die Torvorlage (blauer Vektor) und das entscheidende 3:2 (Ballsymbol).

Getty Images BVB-Trainer Thomas Tuchel hatte erkannt, dass es nicht in erster Linie an Dembélé, sondern an der Grundordnung lag. Mit einer kleinen, unscheinbaren Umstellung zur Pause dieses Rätsel gelöst zu haben, war einer der Schlüssel für den Dortmunder Sieg.

opta Carlo Ancelotti hatte erneut seiner Stammformation vertraut. Javi Martínez erhielt den Vorzug gegenüber Jérôme Boateng und Sven Ulreich vertrat den verletzten Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Ansonsten lief exakt die Mannschaft auf, die acht Tage zuvor in Madrid aus der Champions League ausgeschieden war. Auch David Alaba (Knieprobleme) war rechtzeitig fit geworden.

opta Diese Grafik zeigt, wie wertvoll Alaba am Mittwoch für den FC Bayern war. Gerade in der ersten Hälfte rückte der Außenverteidiger weit mit auf und schuf gemeinsam mit Franck Ribéry immer wieder Überzahlsituationen auf der linken Seite. Zu sehen sind die 21 Pässe, die Alaba auf Ribéry spielte - keine Kombination gab es in den 90 Minuten von München häufiger.

opta Generell war das Spiel der Bayern wieder sehr flügellastig konzipiert (21 Flanken). Auffällig ist ebenfalls die sehr schlechte Passquote des BVB in der gegnerischen Spielhälfte. Ein Indiz dafür, wie vertikal und riskant dagegen die Offensivbemühungen der Dortmunder (31 Prozent Ballbesitz) angelegt waren.

DPA Die ersten Minuten gehörten allerdings dem BVB. Nachdem Aubameyang bereits früh eine Großchance zur Führung vergeben hatte (4.), traf Marco Reus nach einem individuellen Fehler von Martínez zum 0:1 (19.).

REUTERS Der Spanier machte seinen Fehler in der 28. Minute wieder gut. Eine Ecke von Xabi Alonso köpfte Martínez ins Netz (Foto). Noch vor der Pause erzielte der andere Münchener Innenverteidiger, Mats Hummels, das 2:1 (41.). Der FC Bayern dominierte das Spiel mittlerweile, Dortmund gab zwischen der 31. und 57. Minute keinen einzigen Torschuss ab.

REUTERS Thomas Tuchel reagierte zur Pause, löste die Doppelsechs auf und brachte Erik Durm auf der rechten Seite. Durch diese Umstellung löste er gleich zwei Probleme: Einmal stärkte er seine rechte Seite gegen den hoch aufgerückten Alaba. Zudem öffnete die neue Viererreihe im Mittelfeld die Halbräume für Reus und Dembélé.

opta Wie positiv sich die Umstellung aus Dortmunder Sicht auf die Balance des Spiels auswirkte, zeigt diese Grafik. Während die BVB-Spieler ihre Abwehraktionen in der ersten Hälfte (linke Grafik) vor allem auf der rechten Defensivseite hatten, gelang es nach der Pause (rechte Grafik), deutlich höher und ausgeglichener zu attackieren.

Getty Images Ein wichtiges Mosaiksteinchen: Als Hummels in der 62. Minute das Feld verließ - Boateng ersetzte ihn -, führte sein Team noch, zwölf Minuten darauf lag es zurück. Hummels hatte gegen Dortmund nicht nur als Torschütze, sondern auch als starker Defensivzweikämpfer geglänzt.

REUTERS Ein weiterer Faktor war die schlechte Chancenverwertung: Am spektakulärsten scheiterte Arjen Robben in der 63. Minute, Sven Bender rettete auf der Linie (Foto). Zuvor hatte bereits Top-Torjäger Robert Lewandowski zweimal das mögliche 3:1 verpasst. "Wenn wir zwei Tore Vorsprung haben, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen", sagte Philipp Lahm nach dem letzten Pokalspiel seiner Karriere.

opta Es war ein Spiel, das die Münchner nicht einmal bei drei Gegentoren hätten verlieren müssen. Genug Abschlussmöglichkeiten hatten sie (linke Grafik) nämlich, viele aus aussichtsreichen Positionen unweit der Strafraumgrenze. Münchens 24 Torschüssen standen nur elf der Dortmunder entgegen.