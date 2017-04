Getty Images "Insgesamt ist das Gefühl seit Mittwoch nicht viel besser geworden."

Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer fasste nach dem 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt seine mentale Verfassung zusammen. Fünf Tage nach dem Sprengstoffattentat auf seine Mannschaft seien ihm die 90 Minuten wieder etwas leichter gefallen, aber nach dem Schlusspfiff bei der Verabschiedung vor der Südtribüne sei die Ablenkung durch Fußball schnell wieder vorbei gewesen.

AFP "Ich glaube das war tatsächlich das schönste Tor meiner Karriere. Ich widme es Marc Bartra und seiner Familie."

Schmelzers Teamkollege Sokratis hatte das zwischenzeitliche 2:1 erzielt. Der Grieche erinnerte, wie die gesamte Mannschaft, an den beim Anschlag verletzten Abwehrspieler Marc Bartra.

DPA "Unser Spiel und unsere Einstellung waren gut. Aber die Chancenauswertung war fatal."

Thomas Müller heißt beim FC Bayern der Vertreter des verletzten Robert Lewandowski. Wie schon gegen Real Madrid zeigte auch das 0:0 in Leverkusen, wie schwer sich der deutsche Nationalspieler in vorderster Front tut. Bayern hatte insgesamt 21 Torschüsse, sechs kamen aufs Tor, Müller war aber nur selten an zwingenden Szenen beteiligt. Nun hoffen in Madrid alle auf Lewandowskis Rückkehr.

DPA "Wir haben am Dienstag in Madrid die Möglichkeit weiterzukommen und können mit Selbstvertrauen spielen."

Müllers Trainer Carlo Ancelotti kann für diese Einschätzung nicht das Spiel in Leverkusen zu Rate gezogen haben.

AFP "Das große Ziel ist jetzt natürlich die Champions League. Wir wollen Platz zwei mit aller Macht verteidigen."

So offensiv hat bei RB Leipzig bisher noch niemand von den sportlichen Zielen gesprochen. Aber was sollte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 4:0 gegen Freiburg auch sagen? Sein Team steht mittlerweile sicher im Europapokal und hat 18 Punkte Vorsprung auf Platz fünf.

DPA "Ich habe das Tor gesehen, draufgehalten und der Ball fliegt super rein."

Es war der Spieltag der Traumtore, eins davon erzielte Hoffenheims Mark Uth beim 5:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Erklärung des Stürmers zeigt, wie einfach Fußball manchmal sein kann.

AFP "Das war Hochgeschwindgkeitsfußball von beiden Mannschaften - beide haben immer mit offenem Visier gespielt. Das wollen wir in der Bundesliga sehen."

Vor wenigen Tagen kritisierte Wolfsburgs Stürmer Mario Gomez das Niveau in der Bundesliga. Gladbachs Trainer Dieter Hecking sieht das ganz anders, auch wenn sein Team in Hoffenheim spektakulär unterging.

DPA "Wir haben lange gefastet in den letzten Wochen. Gut, dass die Fastenzeit vorbei ist."

Der Mainzer Trainer Martin Schmidt musste nach sechs sieglosen Spielen in der Bundesliga viel Kritik einstecken. Der Klub hielt aber an ihm fest - und wurde belohnt. Mainz gewann das Heimspiel gegen Hertha BSC 1:0. Nun reist der weiterhin stark abstiegsbedrohte FSV zum FC Bayern, doch auch dazu hatte Schmidt eine Meinung: "Der Glaube macht alles wahr. Das werden wir auch dort zeigen und beweisen."

Getty Images "In der zweiten Halbzeit sind wir gelaufen und haben alles versucht. Kommen Sie etwas runter und provozieren Sie nicht."

Beim Mainzer Sieg gab es auch Verlierer und das waren Hertha BSC mit Trainer Pal Dardai. Der Ungar wurde nach dem Spiel von einem Sky-Reporter zur Auswärtsschwäche seiner Mannschaft befragt und ob deshalb die Teilnahme am Europapokal gefährdet sei. Das wollte sich Dardai nicht gefallen lassen und ging den Reporter mit erhobenem Zeigefinger an.