Die größten Oscar-Skandale: Preisverdächtig daneben

Getty Images

Der Detektiv wider Willen: Peinlich, peinlich - Warren Beatty und Faye Dunaway dürften sich in Grund und Boden geschämt haben, als sie bei der Oscarverleihung 2017 den Musikfilm "La La Land" zum Gewinner der Kategorie "bester Film" erklärten - obwohl tatsächlich der Film "Moonlight" gewonnen hatte. Doch beide können beruhigt sein: In ihrer bewegten Geschichte haben die Academy Awards schon so einiges an Peinlichkeiten, Aufregern und Skandälchen erlebt.