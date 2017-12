Taylor Swift und Co: Das sind unsere Pop-Persönlichkeiten 2017

Die recycelte Taylor Swift



Seien Sie ehrlich: Hätten Sie gemerkt, dass "the old Taylor" tot ist? Uns wäre es 2017 ziemlich sicher entgangen. Aber genau deshalb spricht es "the new Taylor" Swift auf ihrer Single "Look What You Made Me Do" wohl auch so deutlich aus: "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right no. Why? Oh! 'Cause she's dead!" Mit großer Geste kleine Veränderungen vornehmen: Das ist das Muster von Taylor Swifts Karriere. Erst bisschen weniger Country, bisschen mehr Pop; jetzt bisschen weniger 80s, bisschen mehr 90s - von der Popkritik jeweils atemlos ausgedeutet als bedeutender power move vom größten Popstar der Welt. Fast könnte man Mitleid mit Lady Gaga bekommen, die sich für denselben Effekt noch Fleischlappen und Kermit-Puppen überwerfen musste. 2017 zeigte sich allerdings auch der Irrsinn von Swifts furios inszeniertem Wischiwaschitum: Innerhalb weniger Monate wurde sie sowohl auf dem "Time"-Cover als "MeToo"-Pionierin gefeiert als auch zur "Alt-Right"-Ikone erklärt. Vielleicht auch eine Art von "winning the year"? Mehr 2017 als Taylor Swift kann jedenfalls kein Mensch sein. Hannah Pilarczyk