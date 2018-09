Sportbilder des Monats: Männer, die Röcke tragen

AFP

Männer, die Röcke tragen, werfen auch Hammer. Zumindest bei den schottischen Highland-Games in der Ortschaft Braemar. Das Braemar Gathering wird seit 1848 von der britischen Königsfamilie besucht. Königin Viktoria und Prinzgemahl Albert gefiel ihr erster Besuch 1848 in Aberdeenshire so gut, dass sie Balmoral Castle erwarben. Dieses liegt rund 20 Kilometer östlich von Braemar.