Sportbilder des Jahres: Kür des Lebens

AFP

Fire and Ice: Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang waren nicht immer so stimmungsvoll, wie es die Eröffnungsfeier suggeriert. Bei manchen Wettbewerben fehlten die Zuschauer, und es war vor allem - was für Winterspiele allerdings nicht so überrascht - furchtbar kalt.