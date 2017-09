Die wichtigsten Fußball-Transfers des Sommers: Alles, was gut und teuer ist

AP

Der Teuerste: Neymar (vom FC Barcelona zu PSG, 222 Millionen Euro)

Zum Rekordtransfer des brasilianischen Angreifers ist bereits alles gesagt worden. 222 Millionen Euro ließen sich die katarischen Eigentümer von Paris Saint-Germain die nächste Ausbaustufe des französischen Hauptstadtklubs kosten. In der Ligue 1 startete Neymar mit je drei Treffern und drei Assists in den ersten zwei Spielen spektakulär; entscheidend wird aber sein, ob es PSG durch diesen Kraftakt gelingt, neben dem siebten Meistertitel endlich auch in der Champions League mindestens das Halbfinale zu erreichen.