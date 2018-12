Jahresausblick 2019: Diese Frauen sollten Sie kennen

AP

Alexandria Ocasio Cortez will die Demokraten in den USA nach links rücken. Dazu protestiert die Politikerin vor dem Büro ihrer Chefin Nancy Pelosi gegen den Klimawandel und lässt Wähler auf Instagram über ihre Agenda abstimmen. Ihre Priorität für ihr erstes Jahr als jüngste Abgeordnete im Repräsentantenhaus der USA ist der "Green New Deal": 100 Prozent der Stromerzeugung sollen künftig aus erneuerbaren Energien kommen. Ob die 29-Jährige dazu genügend Rückhalt von Kollegen bekommt, wird sich zeigen. Immerhin: Die Mehrheit haben die Demokraten.