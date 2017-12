Dieter Thomas Heck: Mister ZettttDeeeeEffff wird 80

Getty Images

Mister ZettttDeeeeEffff wird 80! Keiner konnte Musiker und Kapellen schneller ansagen als er. Hier in den Siebzigerjahren in seiner "Hitparade", dem Hochamt des deutschen Schlagers. Nach der Show gab es in der Garderobe immer ein flinkes Pils. Wer schnell redet, darf auch schnell trinken.