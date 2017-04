Donald Trump: 100 Tage Fehlstart

AFP

Den Moment, den die wenigsten für möglich gehalten hätten, erlebt Donald Trump am 8. November 2016: Bei der US-Präsidentschaftswahl gewinnt er gegen die Demokratin Hillary Clinton. Hinter den beiden liegt wohl der schmutzigste Wahlkampf der Neuzeit. Bei der Siegesfeier in New York ist der ganze Trump-Clan dabei, unter ihnen auch der jüngste Sohn Barron und Ehefrau Melania.