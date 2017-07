You are fired! So gnadenlos trennt sich Donald Trump von Top-Leuten in Washington

Zum Artikel 1 / 9 Alle Fotostrecken REUTERS Anthony Scaramucci: Es ist ein neuer Rekord: Mit nur zehn Tagen hatte Anthony Scaramucci die kürzeste Amtszeit im Führungsteam des Weißen Hauses. US-Medien zufolge feuerte ihn Donald Trump auf Wunsch des neuen Stabschefs John Kelly. Einen offiziellen Kommentar des Präsidenten gibt es zu der Personalie noch nicht. Zum Artikel 1 / 9 Alle Fotostrecken