Dubai Motorshow 2017: Wahnsinn in der Wüste

Michael Specht

Von der Firma W Motors stammt der Lykan, was laut Firmenchef Nael Alieh übersetzt "Werwolf" heißen soll. Noch Ende November soll das erste Exemplar in Kundenhand übergehen - für 1,4 Millionen US-Dollar. Gebaut wird die Flunder in Turin bei Magna. Später will man die Produktion nach Dubai verlegen. 100 Lykan sollen insgesamt innerhalb der nächsten vier Jahre gefertigt werden. Unter der Karbon-Karosserie steckt ein Sechszylinder-Boxermotor von Ruf.