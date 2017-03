Reisefotos aus Dubai, Schardscha und Oman: Vom Sande verweht

Irenaeus Herok

Einmal in die arabische Wüste und am Kreisverkehr wieder zurück: Der polnische Fotograf Irenaeus Herok setzt kunstvoll Straßen in Szene, für die sich kein Autofahrer zu interessieren scheint. Diese hier wurde in den Sand von Schardscha geteert. "Ich mag die Symmetrie der Fotos und das strenge Grafische", sagt Herok über seine Arbeiten, die er auf Instagram mit über 20.000 Followern teilt.