Getty Images Platz 16 - Italien

Italiens Eishockey tut sich seit jeher schwer. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es nur im Norden ein paar Eishallen. Der Blick der Nationaltrainer richtete sich entsprechend häufig nach Nordamerika, wo sie Spieler mit italienischen Wurzeln suchten und fanden. Mittlerweile hat Italien nicht mal mehr eine eigene erste Liga, was dem Land aber gut bekommt. Seit dieser Saison bilden sieben italienische Teams gemeinsam mit zweitklassigen Vereinen aus Österreich und Slowenien die Alps Hockey League, der HC Bozen spielt gar in der ersten österreichischen Liga (EBEL) mit. Wenig überraschend stellen die Südtiroler mit gleich sieben Spielern den Stamm des Nationalteams.

Dass es für den Aufsteiger nur um den Klassenerhalt geht, versteht sich von selbst. Neben den Spielern aus Bozen sind die prominentesten Akteure Goalie Andreas Bernard von Assat Pori aus Finnland, Mannheims Thomas Larkin, der zwei Jahre in der KHL spielte, sowie die Schweiz-Legionäre Tommaso Goi (Amri-Piotta) und Giovanni Morini (Lugano). Ansonsten vertraut Trainer Stephan Mair (früher in Schwenningen) vor allem auf Akteure aus der Alpen-Liga.

imago Platz 15 - Slowenien

Die Slowenen sind ein Phänomen. Im ganzen Land gibt es kaum 150 Männer, die Eishockey als Leistungssport betreiben, und trotzdem gehören sie seit der Jahrtausendwende zum erweiterten Kreis der A-WM. Der Höhepunkt war Olympia 2014 in Sotschi, als Slowenien nach Siegen über die Slowakei und Österreich sensationell ins Viertelfinale einzog. Nicht schlecht für ein Land mit neun Eisstadien.

Ob das Team das Niveau halten kann ist allerdings fraglich. Muss es doch auf seinen Superstar verzichten: Anze Kopitar von den Los Angeles Kings, zweifacher Stanley-Cup-Sieger und einer der besten Two-Way-Center der Welt. Stattdessen setzt Coach Nik Zupancic auf viele erfahrene Kräfte aus diversen Ligen über den ganzen Kontinent verteilt. 18 Spieler des aktuellen Kaders waren bereits in Sotschi dabei, allein in der Defensive sind sechs älter als 29. Ob das reicht?

REUTERS Platz 14 - Lettland

Die Letten sind ein gern gesehener Gast bei Weltmeisterschaften: Ihre Fans sind zahlreich, laut und fröhlich, ihr Team kommt aber selten weiter. Seit 2009 erreichte die Mannschaft kein Viertelfinale mehr. Beim Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele im September scheiterten sie aber nur knapp an der mit allen NHL-Spielern besetzten deutschen Mannschaft.

Das Prunkstück ist die Abwehr mit den vier Spielern aus der russischen Kontinentalliga (KHL) Oscars Cibulksis, Guntis Galvins, Arturs Kulda and Kristaps Sotnieks. Im Sturm werden alle Augen auf Zemgus Girgensons von den Buffalos Sabres gerichtet sein. Hinzu kommen Kapitän Kaspars Daugavins sowie Andris Dzerins.

Der größte Star steht aber hinter der Bank: Bob Hartley. Der Kanadier wurde schon mit 31 Jahren Trainer, binnen weniger Jahre stieg er von der Juniorenliga über die AHL bis zum NHL-Coach auf und gewann überall die Meisterschaft. Höhepunkt war der Stanley-Cup-Sieg 2001 mit den Colorado Avalanche. 2011 wechselte er nach Zürich und wurde prompt Schweizer Meister. Also ging er zurück in die NHL nach Calgary und wurde 2015 sogar Trainer des Jahres. Trotzdem entließen ihn die Flames im folgenden Jahr.

Nun kümmert er sich um die lettische Nationalmannschaft, mit dem der Sprung ins Viertelfinale trotzdem eine Überraschung wäre.

AFP Platz 13 - Weißrussland

Die Weißrussen gleichen mal wieder einer Minsker Stadtauswahl. Nicht nur, weil 15 Spieler vom KHL-Team Dynamo im Kader stehen, gleich elf Spieler sind auch in der Hauptstadt geboren. Entsprechend gut ist die Chemie im Team. Während sich andere erst mühsam einspielen müssen, ist das bei den Weißrussen nicht nötig. Nur ein einziger Spieler ist in Nordamerika aktiv, Oleg Jewenko bei den Cleveland Monsters in der zweitklassigen AHL. Hinzu kommt Charles Linglet von den Eisbären Berlin, der Rest spielt komplett in der Heimat oder zumindest in Russland.

Früher waren Sergej und Andrej Kaszizyn die größten Stars, die lange für Montreal und Nashville spielten, mittlerweile sind aber auch sie in der KHL aktiv. Die enge Bindung des Staates an Russland macht sich eben auch im Eishockey bemerkbar. Präsident Alexander Lukaschenko läuft mit Russlands Wladimir Putin auch gern mal bei Prominentenspielen auf und hat ein Auge auf das nationale Eishockey.

Die Heim-WM 2015 galt als sein Prestigeobjekt, insgesamt wird der Sport besonders gefördert, über neue Hallen, den alimentierten KHL-Verein oder das Nachwuchsprogramm. Die U20 spielt in der eigenen Liga als festes Team mit. Mit Erfolg: Dieses Jahr stieg sie vor der deutschen U20 in die A-WM auf. Die Herren gehören seit langem zu den besten 16 Teams und kamen 2014 und 2015 jeweils ins Viertelfinale. Vergangenes Jahr wurden sie aber nur Zwölfter. Viel mehr wird auch in diesem Jahr nicht drin sein, wenn überhaupt.

REUTERS Platz zwölf - Norwegen

Den Norwegern geht es wie den Deutschen: Auf ihren prominentesten und besten Spieler müssen sie vorerst verzichten: Der kleine, wendige und schnelle Mats Zuccarello ist mit den New York Rangers in den Playoffs um den Stanley Cup aktiv und kann deswegen nicht nach Paris kommen. So bleibt aus der NHL nur Andreas Martinsen übrig, das genaue Gegenteil von Zuccarello: Der Mann von den Montreal Canadiens ist groß und schwer, räumt gern vor den Toren auf und lässt auch mal die Fäuste fliegen. Deutschen Fans ist er noch bestens aus seiner Zeit bei der Düsseldorfer EG bekannt. Dasselbe gilt für Ken-André Olimb, der mittlerweile in Schweden spielt und gemeinsam mit seinem Bruder Mathis Herz und Motor des norwegischen Teams ist.

International einen Namen gemacht hat sich zudem Patrick Thoresen. Der 33-Jährige spielte lange in NHL und KHL und mittlerweile erfolgreich bei den ZSC Lions in der Schweiz. Die Erfahrung zeichnet viele Norweger aus, die fast allesamt in Schweden spielen. Ihr größter Vorteil ist, dass sie über Jahre eingespielt sind und von ihrem Teamgeist leben.

Für das Viertelfinale reichte das zuletzt trotzdem nicht. Viermal in Folge verpassten die Norweger die K.o.-Runde und beenden die Turniere immer zwischen den Plätzen zehn und zwölf. Dass das dieses Jahr anders wird, darf bezweifelt werden.

REUTERS Platz elf - Dänemark

Die Entwicklung der Dänen ist beeindruckend. Zwar stehen sie immer noch im Schatten von Norwegen und erst recht von Finnland und Schweden, in den vergangenen Jahren hat sich aber etwas getan im dänischen Eishockey. Seit sie 2003 in die A-WM aufgestiegen sind, entwickeln sich die Dänen ständig weiter.

Im erst 21 Jahre alten Nikolaj Ehlers (Winnipeg) haben sie mittlerweile einen veritablen NHL-Star. Hinzu kommen Frans Nielsen (New York Islanders), Mikkel Boedker, Jannic Hansen (beide San Jose), Lars Eller (Washington) und weitere Talente. Bis auf Ehlers ist allerdings keiner im diesjährigen Kader dabei. Das dürfte 2018 anders werden, wenn die WM in Dänemark steigt. Für die Dänen hat das den Vorteil, dass sie dieses Jahr ohne Druck aufspielen können. Absteigen können sie nicht, warum sollten sie dann nicht einfach den Coup aus dem Vorjahr wiederholen, als sie zum ersten Mal das Viertelfinale erreichten?

Dafür müssten sie aber die deutsche Mannschaft sowie die Slowaken schlagen, mit denen sie sich um den vierten Platz der Gruppe A streiten. Möglich ist das allemal. Dank erfahrener Leute wie Kapitän Morten Green, KHL-Spielern wie Jesper Jensen, Oliver Lauridsen und Peter Regin oder den zahlreichen Akteuren in Schweden oder Finnland. In Deutschland bestens bekannt ist Mads Christensen, zuletzt zwei Mal in Folge Meister mit dem EHC München.

AFP Platz zehn - Frankreich

DEB-Präsident Franz Reindl hat auf einer der zahlreichen Pressekonferenzen in den vergangenen Monaten neidisch nach Frankreich geschaut. Genauer gesagt: auf das dortige nationale Trainingszentrum vor den Toren von Paris. Mitfinanziert durch öffentliche Gelder ist dort eine Talentschmiede entstanden, wie man sie in Deutschland vergeblich sucht. Dabei gilt Frankreich trotz der historischen Verbindung nach Kanada nicht wirklich als Eishockey-Hochburg.

Zu unterschätzen ist der Co-Gastgeber allerdings nicht, der Sport wächst rasant, in Pierre-Édouard Bellemare (Philadelphia), Antoine Roussel (Dallas) und Yohann Auvitu (New Jersey) haben sie auch drei NHL-Spieler. Schlüsselspieler ist Roussel, der immer hart an der Grenze des Erlaubten oder darüber hinaus agiert und auch gern mal zulangt. Ein Jahr mit unter 100 Strafminuten erlebt er selten. Darauf reduzieren sollte man ihn aber nicht, ist er doch auch immer für 25 und 30 Scorerpunkte gut.

Offensivkraft versprechen sie sich auch von Stephané Da Costa, der einst als Supertalent galt. In der NHL setzte er sich zwar nicht durch, überzeugt dafür aber umso mehr bei Weltmeisterschaften und bei ZSKA Moskau in der KHL (124 Scorerpunkte in 133 Spielen).

Weitere Spieler, die sich in der KHL, in Finnland oder der Schweiz durchgesetzt haben, machen die Franzosen zu einem Kandidaten für das Viertelfinale. Das entscheidende Spiel um Platz vier dürfte das gegen die Schweiz werden.

DPA Platz neun - Slowakei

Die große Zeit direkt nach Jahrtausendwende, als die Slowakei binnen vier Jahren Silber, Gold und Bronze holte, ist längst vorbei. Zwar kamen die Slowaken 2012 nochmal ins Finale, aber damals waren auch noch NHL-Größen wie Zdeno Chara, Andrej Sekera, Michal Handzus und Tomas Kopecky dabei. Im aktuellen Kader sucht man solche Spieler vergebens. Was erstens daran liegt, dass es nur noch 13 Slowaken in der NHL gibt - früher waren es dreimal so viele. Zweitens haben die, die es noch gibt, keine Lust auf die WM. Dabei würden Spieler wie Marian Hossa (Chicago), Marian Gaborik (Los Angeles) oder Tomas Tatar (Detroit) dem Team guttun. Doch sie kommen nicht.

Die Folge: Kein Team im Turnier hat weniger NHL-Erfahrung als die Slowakei. Trainer Zdeno Ciger hat zahlreiche Akteure aus der tschechischen sowie der heimischen Liga nominiert. So ist aus dem ehemaligen Spitzenteam eines geworden, das nicht einmal mehr stärker besetzt ist als die deutsche Mannschaft. Und Deutschlands Hauptkonkurrent im Kampf um den Viertelfinaleinzug mit Schweden, Russland und den USA ist. Das direkte Duell mit der Slowakei muss die deutsche Mannschaft gewinnen.

DPA Platz acht: Deutschland

Jahrelang galt die Nationalmannschaft als das ungeliebte Kind des deutschen Eishockeys. Dass den jeweiligen Bundestrainer vor einem Turnier eine zweistellige Zahl an Absagen erreichte, war keine Seltenheit - ebenso peinliche Niederlagen und öffentliche Schlammschlachten. Auch von der Liga fehlte über Jahrzehnte die Unterstützung.

Seitdem Franz Reindl den Verband und Marco Sturm den Trainerposten übernommen haben, herrscht ein neuer Geist. Die Viertelfinal-Teilnahme vergangenes Jahr in Russland war nur der Auftakt, im September schafften Sturm und sein Team die Olympia-Quali für 2018, nun soll der nächste Schritt folgen. Sturm kann...

DPA ...auf einen Kader zurückgreifen wie kaum ein Bundestrainer vor ihm. Zahlreiche Spieler mit NHL-Erfahrung, etwa Thomas Greiss und Dennis Seidenberg (Foto) sind dabei, Spieler aus europäischen Topligen wie Felix Schütz (Schweden) und die Besten aus der DEL.

Bitter für Sturm ist allerdings, dass er auf zwei seiner Besten, Leon Draisaitl und Tom Kühnhackl, verzichten muss, weil die noch in der NHL aktiv sind. Trotzdem ist mit dem Heimvorteil das Viertelfinale realistisch. Manche träumen gar von mehr, aber dafür muss sehr viel passen - etwa der schwere Auftakt gegen die USA, Schweden und Russland.

AP Platz sieben - Schweiz

Während der Rest der Eishockey-Welt letz tens kopfschüttelnd auf die Entscheidung der NHL schaute, ihre Stars nicht für Olympia 2018 freizugeben, wurde in der Schweiz gejubelt. So habe man eine realistische Medaillenchance, hieß es mancherorts.

Möglich macht das die heimische Liga, in der kaum Ausländer spielen und in die viel Geld fließt. Seit Jahren gilt die Nationalliga A als eine der stärksten Europas, die Nachwuchsförderung als eine der besten. Nicht umsonst spielen derzeit 14 Schweizer in der NHL, im kommenden Draft hat in Nico Hischier sogar einer Chancen, als Nummer-eins-Pick gezogen zu werden.

Weil nun aber kaum jemand von den Besten dabei ist, fehlt eine Menge Qualität. Allen voran Verteidiger Roman Josi, der mit Nashville gerade nach dem Stanley Cup greift. Zudem haben Nino Niederreiter (Minnesota) und Sven Andrighetto (Montreal), die beiden besten Scorer der vergangenen WM, sowie Sven Bärtschi (Vancouver) abgesagt. Deswegen setzt Trainer Patrick Fischer, der nach Platz elf in Russland gehörig für seine zu offensive Ausrichtung kritisiert wurde, mehr als alle anderen Europäer auf die heimische Liga. Dennis Malgin (Florida) ist der einzige aktive NHL-Spieler, der Rest spielt komplett in der Nationalliga A. Darunter Ex-NHL-Spieler wie Torwart Jonas Hiller, Verteidiger Raphael Diaz und Stürmer Damien Brunner.

Dass sie in der besten Liga der Welt nicht mehr gefragt sind, hat aber auch Gründe. Dass die Schweiz ihren Coup von 2013 wiederholen kann, als sie ins Finale einzog, scheint unrealistisch. Selbst um das Viertelfinale wird sie kämpfen müssen.

REUTERS Platz sechs - Tschechien

Für die Tschechen ist die Rückkehr nach Deutschland etwas Besonderes. 2010 holten sie hier ihren bislang letzten WM-Titel. Sieben Jahre später muss allerdings die Frage erlaubt sein, ob sie die Kölner Arena, wo Halbfinale und Finale steigen, überhaupt von innen sehen. Denn die Tschechen, die in der Pariser Gruppe spielen, sind so etwas wie die Wundertüte des Turniers.

Beim World Cup im vergangenen September, als sämtliche Nationen ihre Top-Kader auf Eis schickten, wurde deutlich, wie weit sie inzwischen hinterherhinken. Gleich zum Auftakt waren sie gegen Kanada völlig chancenlos (0:6), danach verloren sie gegen das Resteuropa-Team und waren bereits draußen. Im Konzert der großen Sechs scheint Tschechien den Anschluss verpasst zu haben.

Vor allem, was den Nachwuchs angeht. Seit 2005 erreichten sie bei einer U20-WM nicht mehr das Halbfinale. Im aktuellen Kader findet sich bis auf den 20-jährigen David Pastrnak von den Boston Bruins, der mit 34 Toren und 36 Vorlagen dieses Jahr seinen Durchbruch in der NHL geschafft hat, kein einziger Spieler unter 24. Auch vermisst man die großen Namen der Vergangenheit wie Jaromir Jagr oder Patrick Elias. An guten Tag en können die Tschechen es trotzdem noch mit jedem aufnehmen, zumindest bei einer WM.

Leistungsträger wie Verteidiger Radko Gudas (Philadelphia) und die Stürmer Thomas Plekanec (Montreal), Jakub Voracek(Philadelphia) sowie Jan Kovar (Magnitogorsk/KHL) können Spiele allein entscheiden. Allerdings gibt es auch genügend Kandidaten im Kader, die ein Spiel alleine verlieren können. Mehr als das Viertelfinale wird wohl wieder nicht drin sein für die Tschechen.

Getty Images Platz fünf - USA

57 Jahre ist es mittlerweile her, dass die US-Amerikaner zum zweiten und bislang letzten Mal Weltmeister wurden. Und es sieht nicht so aus, als würde die Serie dieses Jahr enden. Trotzdem ist die aktuelle Saison eine, die sie in den USA nie vergessen werden: Vier Titel waren zu vergeben, alle vier gingen an die Amerikaner: Bei den Frauen, den U18-Mädchen, den U18-Jungs und den U20-Jungs. Möglich wurde das durch das mittlerweile perfekt funktionierende Nachwuchs-System, das selbst die Kanadier bewundern. Jedes Jahr rücken neue Top-Talente nach, weil der Verband die U17 sowie die U18 dauerhaft zusammen trainieren und spielen lässt.

Ausnahmetalent Auston Matthews (Toronto) ist zwar nicht dabei, trotzdem ist die Zukunft von „USA Hockey“ nun in Köln zu sehen. Der heutige Auftaktgegner der deutschen Mannschaft sieht die Männer-WM traditionell als Härtetest für seine Jungprofis. Dieses Jahr ist das anders. Zwar ist das "Team USA" immer noch jung (Durchschnittsalter 22,6 Jahre, sechs Jahre jünger als Deutschland). Doch 17 NHL-Spieler sind dabei, vom erfahrenen Goalie Jimmy Howard (Detroit) über den kräftigen und knallhart schießenden Verteidiger Jacob Trouba (Winnipeg) bis zu den drei schnellen Stürmern Jack Eichel (Buffalo), Johnny Gaudreau (Calgary) und Dylan Larkin (20/Detroit). Nicht zu vergessen Anders Lee und Brook Nelson, die für die New York Islanders diese Saison gemeinsam 54 Tore erzielten.

REUTERS Platz vier - Finnland

Kommt er oder kommt er nicht? Das war die Frage, die sich nicht nur die finnischen Eishockey-Fans stellten, nachdem die Winnipeg Jets die Playoffs der NHL verpasst hatten. Die Rede ist von Patrick Laine, dem neuem Jungstar Finnlands. Stolze 36 Tore hatte der kürzlich erst 19 Jahre alt gewordene Stürmer in seiner Premierensaison erzielt und nicht wenige Beobachter an den großen Teemu Selänne erinnert.

Doch Mitte April sagte Laine, MVP des Vorjahres-Turniers in Russland, ab. Was nicht heißt, dass die Fans auf finnischen Nachwuchs der Extraklasse verzichten müssen. In Sebastian Aho (Carolina), Jesse Puljujärvi (Edmonton) und Mikko Rantanen (Colorado) kommen drei der goldenen Generation, die 2016 U20-Weltmeister wurde. Ansonsten machen sich die finnischen NHL-Stars aber rar. Erwähnenswert ist noch der erfahrene Valtteri Filppula (Philadelphia). Der Rest des aktuellen Kaders kommt aus der eigenen Liga oder der KHL. Was dem Niveau keinen Abbruch tut. Im Gegenteil: Finnland, mit mehr als 75.000 registrierten Spielern bei nur 5,5 Millionen Einwohnern das vielleicht Eishockey-verrückteste Land der Welt, kann auf Dutzende Spieler zurückgreifen, die es fast ohne Qualitätsverlust aufs Eis stellen kann.

Exemplarisch dafür steht Kapitän Lasse Kukkonen von Kärpät Oulu, der zwar selten zum Spektakel neigt, dafür aber so gut keine Fehler macht. Dafür stehen die Finnen seit Jahren: taktische und defensive Disziplin, Teamwork und Kampfkraft. Damit können sie es weit bringen.

REUTERS Platz drei - Russland

Wenn alle Nationen ihre Top-Teams dabei haben, reicht es für die Russen schon lange nicht mehr für den Titel. Seit 1992 warten sie auf Olympisches Gold. Umso wichtiger ist ihnen die WM, die sie immer noch regelmäßig gewinnen. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren haben sie dieses Mal kaum NHL-Spieler dabei.

Zwar besteht - dem alljährlichen Playoff-Desaster der Washington Capitals sei Dank - immer die Chance, dass Superstar Alexander Owetschkin und Edeltechniker Jewgeni Kusnezow noch zum Kader stoßen, bis auf 40-Tore-Mann Nikita Kucherow (Tampa Bay), Artemi Panarin (Chicago), NHL-Rookie des Jahres 2016, und Verteidiger-Talent Iwan Proworow (Philadelphia) fehlt es aber Top-Spielern aus Übersee. Jewgeni Malkin (Pittsburgh) und Wladimir Tarassenko (St. Louis) sind noch in den Playoffs gefragt, Alexander Radulow und Andrej Markow aus Montreal erholen sich lieber.

Und die beiden Top-Stars, die mittlerweile wieder in der Heimat spielen, Pawel Dazjuk und Ilja Kowaltschuk, sind verletzt. So setzen die Russen mehr denn je auf Spieler aus der heimischen KHL. Und obwohl die Liga, die einst angetreten war, um der NHL Konkurrenz zu machen, aber bis heute nur durch Staatsbetriebe und Oligarchen überlebt, in der Krise ist, hat sie immer noch exzellente Eishockey-Spieler zu bieten.

Kapitän Sergej Mosjakin zum Beispiel, der für Magnitogorsk zuletzt 85 Scorerpunkte in 60 Spielen sammelte. Oder das Quartett vom Meister SKA St. Petersburg: Wadim Schipatschow (76 in 50), Nikita Gusev (71 in 57), Jewgeni Dandonow (66 in 53) sowie Verteidiger Anton Below. Mit der Offensive der Russen ist also wieder zu rechnen, die Verteidigung dürfte aber nicht für den Titel reichen.

REUTERS Platz zwei: Schweden

Die Weltmeisterschaften 2015 (Fünfter) und 2016 (Sechster) liefen enttäuschend, auch beim World Cup im September in Toronto schieden die Schweden im Halbfinale aus. Vielleicht haben sie deswegen eine dermaßene Fülle an Superstars nach Köln gebracht.

Womöglich liegt das aber auch einfach daran, dass sie zusätzlich zur Qualität in der eigenen Liga um die 90 NHL-Spieler zur Auswahl haben. Viel falsch machen können die Kaderplaner also nicht. Und wenn man sich die Abwehr der Tre Kroner ansieht, haben sie das auch nicht. Die könnte sich jeder Offensive erfolgreich in den Weg stellen.

Allen voran Victor Hedman von den Tampa Bay Lightning, ein Bär von einem Mann und einer der besten Verteidiger der Welt. Zu ihm gesellen sich der knallharte Lightning-Kollege Anton Stralmann, der offensiv denkende John Klingberg (Dallas), der kluge und geschmeidige Oliver Ekman-Larsson (Arizona), der flinke Jonas Brodin (Minnesota) sowie der erfahrene Alexander Edler (mehr als 700 NHL-Spiele für Vancouver). Keine andere Defensive bei diesem Turnier kann da mithalten.

Die Offensive fällt dagegen etwas ab. In Gabriel Landeskog (Kapitän in Colorado), Kapitän Joel Lundqvist vom Champions-League-Sieger Frölunda Göteborg und Torontos Jungstar William Nylander ist aber auch dort genügend Qualität zu finden, um jeden Gegner zu nerven. Vielleicht sogar die Kanadier.