AFP Was für ein Tor! Mit seiner artistischen Direktabnahme vom Elfmeterpunkt schoss Emre Can seinen FC Liverpool zum Sieg in Watford. "Das ist das beste Tor meiner Karriere", sagte der 23-Jährige hinterher.

DPA Ähnliches Tor, andere Zeit: Uwe Seeler brillierte schon fast fünf Jahrzehnte vor Can mit einem Fallrückziehertor. Auf dem Foto trifft Seeler in der Saison 1970/1971 für seinen HSV gegen Frankfurt.

imago Sigurvinsson flankt über den gesamten Strafraum hinweg auf Schäfer. Der spielt den Ball direkt und hoch in den Strafraum zurück. Dort wartet ein gewisser Jürgen Klinsmann und schließt per Fallrückzieher ab. Sein VfB Stuttgart gewann am 14. November 1987 3:0 gegen Bayern München. Klinsmanns Treffer wurde später zum Tor des Jahres gewählt. Er selbst wurde in der Saison Torschützenkönig und 1988 Deutschlands Fußballer des Jahres.

DPA Im November 2012 brachte Zlatan Ibrahimovic die Fußball-Welt zum Staunen. Knapp 30 Meter vor dem Tor, in halbrechter Position, hob er ab und brachte den Ball per Fallrückzieher über die Linie. Es war sein vierter Treffer beim 4:2-Erfolg Schwedens gegen England.

DPA Der Urvater des Fallrückziehers: Klaus Fischer. Sein Treffer im Länderspiel gegen die Schweiz (4:1) am 16. November 1977 wurde zum Tor des Jahres, später dann Tor des Jahrzehnts und letztlich sogar zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Über den Ibrahimovic-Treffer sagte Fischer: "Mein Tor war noch schwieriger."

AP Abwehrspieler schießt Traumtor: 2012 traf Philippe Mexès beim 3:1-Sieg seines AC Mailand in der Champions-League-Partie beim RSC Anderlecht - und wie! Der Innenverteidiger ließ in der 71. Minute eine Freistoßflanke von der Brust abtropfen und versenkte den Ball per Fallrückzieher.

Getty Images Seinem Traumtor gegen Barnsley widmete der englische "Telegraph" kürzlich einen eigenen Artikel: Etwas mehr als 20 Jahre ist es her, dass Queens-Park-Stürmer Trevor Sinclair mit einem Fallrückzieher von außerhalb des Strafraums für FA-Cup-Geschichte sorgte.

REUTERS Letzter Spieltag der Saison 2000/2001, für den FC Barcelona geht es im Spiel gegen Valencia um den Einzug in die Champions League. Drei Punkte müssen her. Beim Stand von 2:2 eine Minute vor Spielende nimmt Rivaldo auf Sechzehner-Höhe eine Flanke mit dem Rücken zum Tor an, schmeißt sich nach hinten - und trifft. "St. Rivaldo, der Du bist im Himmel!", titelt die Sportzeitung "El Mundo Deportivo" am nächsten Tag.

imago Kennen Sie Mauro Bressan? Nicht? Macht nichts. Der Italiener erlebte eine durchschnittliche Karriere - mit einem Highlight. 1999 schaffte er es mit Florenz in die Champions League, in fünf von zwölf Partien wurde er sogar eingesetzt, einen Treffer erzielte er dabei. Es war einer der spektakulärsten in der Geschichte des Wettbewerbs. Beim 3:3 gegen Barcelona traf er per Kunstschuss aus gut 30 Metern.

REUTERS Die extrem kunstvolle Ballannahme und ein Bewegungsablauf, den die Fußballwelt so vorher noch nicht gesehen hatte, machten diesen Fallrückzieher vom ehemaligen Weltfußballer Ronaldinho am 25. November 2006 einzigartig. Sein FC Barcelona gewann das Spiel gegen den FC Villarreal 4:0.

REUTERS Wayne Rooney liegt in der Luft, trifft den Ball nach Flanke von rechts perfekt und schießt genau in den Winkel. Mit diesem Fallrückzieher-Tor entschied Rooney nicht nur das Derby gegen Manchester City am 12. Februar 2011 2:1 für United. Der Treffer wurde später auch zum schönsten Tor der Premier-League-Geschichte gewählt.