Wenn Atlético Madrid am Abend gegen Stadtrivale Real im Champions-League-Halbfinale einen 0:3-Rückstand drehen möchte, endet auch die Zeit des legendären Estadio Vicente Calderón als internationale Spielfläche von Atlético. In Zeiten moderner Fußball-Arenen wirkte das Calderón mit nur einer überdachten Tribüne schon lange überholt.

Der Bau des Stadions begann 1961 am Ufer des Flusses Manzanares. Eingeweiht wurde es 1966 dann auch unter dem Namen Estadio del Manzanares. Und der Fluss ist auch ein Grund für den nun anstehenden Abriss - das Gelände wird Teil eines Uferparks. Die Autobahn muss dann auch weichen, sie wird nach massiven Umbauarbeiten durch einen Tunnel führen.

AFP

"Dieses Stadion ist eine kleine Ecke der Sicherheit für jeden von uns", sagte einst der 2014 verstorbene ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Aragonés. Er musste es wissen: Niemand stand so für Atlético, am 2. Oktober 1966 war Aragonés beim 1:1 gegen Valencia im Eröffnungsspiel erster Torschütze. Insgesamt lief er in 265 Spielen für Atlético auf und trainierte den Klub später viermal.