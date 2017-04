DPA Schalke 04 steht in der Europa League vor dem Aus. Beim Viertelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam wurden die Gäste phasenweise vorgeführt. Am Ende hieß es 0:2 - ein Ergebnis, dass Schalke sogar noch schmeichelte.

AFP Dass Schalke im Rückspiel überhaupt noch Chancen aufs Weiterkommen hat, lag an Torwart Ralf Fährmann. Mit seinen Paraden verhinderte er ein Debakel. Doch warum hatte Fährmann so viel zu tun?

opta Schalke-Trainer Markus Weinzierl setzte in Amsterdam wie in den vergangenen Wochen auf eine 4-2-3-1-Formation, die defensiv zum 4-4-1-1 wurde. Die Dreierkette, die Schalke in dieser Saison lange genutzt hat, ist derzeit out.

opta Zum Problem für Schalke wurde die rechte Defensivseite, wo fast jeder zweite Ajax-Angriff gestartet wurde. Schalkes Thilo Kehrer und Alessandro Schöpf wurden ständig in Duelle verwickelt und machten dabei eine unglückliche Figur.

Getty Images Auf der linken Offensivposition spielte bei Ajax Younes. Der deutsche Juniorennationalspieler brachte mit seinem Tempo und seinen Dribbelkünsten Unruhe in die Schalker Abwehr. Den Elfmeter zum 1:0, den Davy Klaassen sicher verwandelte (32. Minute), holte er gegen die überforderten Kehrer und Schöpf heraus. 15 Dribblings versuchte Younes, acht davon waren erfolgreich. Das sind beeindruckende Zahlen - und jeweils der Bestwert der Partie.

opta Ajax setzte auf das gewohnte 4-3-3 und hohes Pressing. Diese Herangehensweise ging auf, die Gastgeber eroberten viele Bälle schon im Mittelfeld, eine beträchtliche Anzahl tief in der gegnerischen Hälfte (grün: erfolgreiche Tacklings, gelb: Ballsicherungen, blau: abgefangene Bälle).

opta Die Schalker kamen mit dem Spiel des Gegners nicht zurecht. Sie gaben die Zentrale des Spielfelds preis, so machten sie es Ajax leicht. Das Team verlor den Ball häufig beim Versuch, flach aus der Abwehr nach vorne zu spielen. In dieser Grafik sind alle erfolgreichen Pässe (grüne Vektoren) und die Torschussvorlagen (gelb) der Schalker zu sehen. Sie drangen kaum in das Offensivdrittel vor, durch die Mitte erzeugten sie überhaupt keine Gefahr.

REUTERS Den einzigen Schuss auf das Tor in den ersten 45 Minuten gab Benedikt Höwedes per Fallrückzieher ab - das war in der 45. Minute. Der Kapitän war noch einer der stärkeren Schalker.

opta Der Bundesligist war auch deshalb unterlegen, weil er seltsam passiv agierte. Davon zeugt die Zweikampfquote von knapp 44 Prozent. Schalke ließ sich vom forschen Spiel der Gastgeber beeindrucken.

AFP Auch in der zweiten Halbzeit kam Schalke überhaupt nicht ins Spiel. Ajax erspielte sich Chance um Chance. Nach einer knappen Stunde erzielte Kapitän Klaassen seinen zweiten Treffer. Der Torschütze profitierte dabei, genau wie Vorlagengeber Justin Kluivert, von der zögerlichen Schalker Defensive.

opta Und die Niederländer hatten noch lange nicht genug. Rechts sind alle Schalker Abschlüsse zu sehen, die aufs Tor kamen (2). Links die der Hausherren (13).

AFP Aber zum Glück für Schalke war da noch Fährmann. Mit elf Paraden stellte der Torwart einen neuen Rekord in dieser Europa-League-Saison auf.