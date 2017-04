DPA Der FC Schalke 04 ist trotz eines 3:2-Siegs gegen Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Dabei lag Schalke 3:0 in Führung, dieses Ergebnis hätte fürs Weiterkommen gereicht. Und Ajax musste sogar lange Zeit in Unterzahl spielen. Dennoch bekam Schalke die Partie und den Gegner nicht in den Griff.

Opta Die Passstatistik der ersten Hälfte: Beide Mannschaften arbeiteten überdurchschnittlich mit langen Bällen. Das größte Problem bei Schalke ist das Passspiel in der gegnerischen Hälfte. Knapp 57 Prozent stellen einen sehr schwachen Wert dar, der andeutet, wie viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren gingen. Der Wert verbesserte sich zum Spielende auch wegen der Überzahl ab der 80. Minute.

REUTERS Mann des Spiels: Leon Goretzka kurbelte das Offensivspiel der Schalker immer wieder an, um den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel wett zu machen. Er gab die meisten Torschüsse aller Schalker ab (vier, davon zwei aufs Tor) und erzielte die Führung.

opta Die Grafik zeigt alle erfolgreichen Pässe von Schalke in den ersten 15 Minuten der Partie. Die Idee der Spielphilosophie: Das Team von Markus Weinzierl will über die Außenbahn kommen, zudem werden viele lange Bälle gespielt. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das Zentrum wird vernachlässigt, und Ballverluste durch unkontrollierte lange Bälle müssen in Kauf genommen werden (grüne Vektoren = erfolgreiche Pässe, gelbe Vektoren = Torschussvorlagen).

DPA S04 gelangen drei Tore. Guido Burgstallers Treffer in der 56. Minute bedeutete das Erreichen der Verlängerung. Auch der Gegner hatte seine Möglichkeiten.

Opta Die Grafik beleuchtet, von wo Schalke (li.) und Ajax (re.) zum Abschluss kamen. Beide Teams ließen vier Abschlüsse im Strafraum zu. Deutlich wird auch, dass Schalke nicht in der Lage war, die gefährliche Zone unmittelbar vor dem Strafraum abzusichern, Ajax gelang das besser. Insgesamt schoss Ajax sogar häufiger als Schalke (22:19 Abschlüsse), dem Gast gelangen auch mehr Schüsse auf das Tor (9:7).

DPA Dabei lief alles auf ein Schalker Happy-End zu: In der 80. Minute sah Ajax-Verteidiger Joel Veltman die zweite Gelbe Karte, Gelb-Rot. Schalke führte zu diesem Zeitpunkt 2:0.

Opta Beim dritten Treffer wusste Schalke die Überzahl dann endlich einmal auszuspielen. Der Ball wurde geduldig im Mittelfeld gehalten, bis sich eine Lücke auftat. Nach einem kurzen Rhythmuswechsel ging es in die Spitze, Daniel Caligiuri (Rückennummer 2) schloss den Angriff per Kopf erfolgreich ab. Der Ball lief insgesamt über 15 Stationen. Für Schalker Verhältnisse stellt die Entstehung des Tores eine Ausnahme dar.

Getty Images Wie schwer sich Schalke mit Spielkontrolle und -balance tat, zeigt auch, dass Torhüter Ralf Fährmann in Hin- und Rückspiel mit insgesamt 18 Paraden mehrfach retten musste.

Opta Das Schalker Spiel nach der 3:0-Führung verdeutlicht, wie wenig Kontrolle der Gastgeber über die Partie hatte. Hier sehen Sie alle gelungenen Aktionen von Schalke (li.) und Ajax (re.) nach dem 3:0 in der 101. Spielminute. Trotz Überzahl konnte Schalke den Ball nicht in den eigenen Reihen halten. Es gelang der Defensive auch nicht, das Zentrum zu schließen bzw. den Gegner auf die Außenbahnen zu drängen. Nach dem 3:0 kam Schalke zu keinem Abschluss mehr, Ajax hatte noch fünf, vier davon aus dem Strafraum.

REUTERS Wesentlich ruhiger erlebte Fährmanns Gegenüber die Spiele gegen Schalke. Beim Spiel in Amsterdam musste André Onana nur zwei Bälle abwehren, im Rückspiel kamen vier Paraden dazu. Das sind sechs Paraden im Vergleich zu den 18 von Fährmann.

opta Diese beiden Grafiken zeigen die entscheidenden Minuten des Spiels. Zunächst gelang es Schalke in der 110. Minute nicht, Nick Viergever an einem Torschuss aus dem Zentrum zu hindern. Fährmann wehrte noch ab (linke Grafik). In der darauffolgenden Situation, 22 Sekunden später, stand Schalke beim dem Einwurf von Hakim Ziyech ungeordnet, ließ die Flanke in den Strafraum zu und bekam dort keinen Zugriff.

AP Matija Nastasic schoss Viergever an, von dort prallte der Ball ins Tor. Für Schalker Spieler und Fans war der Gegentreffer ein Schock, der aber aufgrund der Vielzahl an Chancen für Ajax und fehlender Kompaktheit bei Schalke nicht unerwartet fiel.