Fotoprojekt: Europas unsichtbare Grenzen

Valerio Vincenzo

Grenze zwischen den Niederlanden (l.) und Belgien in Baarle, 2011. Der Grenzort Baarle besteht aus der niederländischen Gemeinde Baarle-Nassau und der zur belgischen Provinz Antwerpen gehörenden Gemeinde Baarle-Hertog. Der Grenzverlauf ist, gelinde gesagt, kompliziert: Ein großer Teil des belgischen Baarle-Hertog liegt als Exklave auf niederländischem Gebiet - aber nicht zusammenhängend, sondern versprengt in 22 Gemeindeflecken. In zwei dieser Flecken befinden sich wiederum Exklaven von Baarle-Nassau. Gut, dass es offene Grenzen gibt.