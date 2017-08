Weltweiter Fotowettbewerb: Hunderttausend Hingucker

F.D Walker/ EyeEm

Aus der Kategorie "The Street Photographer": das Bild "Pigeon, Peter and Paul Fortress" von dem amerikanischen Fotografen f.d. walker, der zur Zeit in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam lebt und die Street-Fotografie dem Studio vorzieht. Hier eine Straßenszene an der Peter-und-Paul-Festung in St. Petersburg. Die Straße, die Peter der Große ab 1703 erbauen ließ, erfreut sich großer Beliebtheit bei Touristen - und bei gutem Wetter auch bei Einheimischen.