DPA Sven Ulreich (Tor): Ein undankbarer Abend für den Neuer-Vertreter: Vor dem 0:1 wurde er getunnelt, es war die erste Aktion des Abends, in der er gefragt war. War an den weiteren Gegentoren weitgehend ohne Schuld – auch wenn man bisweilen das Gefühl hatte, dass Neuer in der einen oder anderen Situation womöglich einen Tick besser reagiert hätte.

REUTERS Philipp Lahm (Abwehr): Hatte vor dem Spiel getwittert, dass er zu seinem Karriereende unbedingt noch einmal in Berlin spielen möchte – und mutierte diesmal zum ungewohnten Fehlerteufel. Der Kapitän leistete sich gleich zu Beginn einen Lapsus, als er seinen Gegenspieler aus den Augen ließ und eine Dortmunder Chance ermöglichte (4. Minute). Sah beim 0:1 unglücklich aus, als er klären wollte, den vom Pfosten springenden Ball nicht erwischte und Reus einschob. Spielte danach vor allem offensiv sehr auffällig, degradierte in manchen Aktionen sogar Robben zum Mitläufer. Den Angriff zum 2:3 leitete aber er ein, als er den Ball völlig unnötig verlor. Verpennte kurz vor Schluss einen Querpass von Thiago komplett. Zumindest die letzten wichtigen Spiele seiner Karriere scheinen unter keinem guten Stern zu stehen.

AFP Javi Martínez (Abwehr): In vielerlei Hinsicht der auffälligste Spieler der ersten Halbzeit. Zunächst verschuldete der Spanier mit einem katastrophalen Fehlpass auf Ulreich das 0:1 (19.), nur um neun Minuten später den Ausgleich zu erzielen. Traf wenig später mit einem Kopfball auch noch den Pfosten. Und war beim 2:2-Ausgleich in der 69. Minute viel zu weit von Aubameyang entfernt. Ohne die kurzen Aussetzer wäre es eine gute Leistung gewesen - das zählt am Ende aber nicht.

DPA Mats Hummels (Abwehr, bis 61. Minute): Vor 18 Tagen im Bundesliga-Duell mit seinem alten Klub hatte der Weltmeister noch in der Startelf gefehlt. Spielte von Beginn an souverän, zeigte starkes Stellungsspiel und viele klärende Aktionen. Dann bewies er auch im gegnerischen Sechzehner viel Übersicht und schob locker zur 2:1-Führung ein (41.). Hummels jubelte aus Respekt vor seinem Ex-Klub nicht. Zurück im eigenen Strafraum grätschte er in der 56. Minute Dembelé mutig den Ball vom Fuß. Danach wurde er in Führung liegend ausgewechselt – und von den Dortmunder Fans ausgepfiffen.

REUTERS Jérôme Boateng (Abwehr, ab 61. Minute): Der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger musste mit ansehen, wie Dortmund über seinen Kopf hinweg zwei Tore erspielte. Machte sich mehrmals bemerkbar, indem er gefährliche Konter entschärfte (71.). Seine Spieleröffnungen in der Schlussphase wirkten souverän, brachten aber nichts ein.

Getty Images David Alaba (Abwehr): Lieferte sich erstaunlich wenige Laufduelle mit den schnellen Dortmundern, schaltete sich wie oft viel in die Offensive ein. Der an sich so schussstarke Österreicher hat seit der Winterpause erst zwei Tore erzielt, und zeigte bei einem schwachen Abschluss (11.) auch, warum.

AFP Xabi Alonso (Mittelfeld, bis 79. Minute): Normalerweise der Meister des gepflegten Kurzpassspiels, doch diesmal setzte der Routinier auffällig oft auf lange Diagonalbälle zur Spieleröffnung. Alonso leitete in seinem letzten Pokalspiel so auch das 2:1 ein. Als Bayern zum zweiten Mal in Rückstand geriet, fiel er im gegnerischen Strafraum zu Boden – und sah Gelb für eine Schwalbe. Wurde anschließend ausgewechselt.

AFP Thomas Müller (Angriff, ab 79. Minute, Archivbild): Wurde bei Rückstand eingewechselt und spielte quasi einen zweiten Mittelstürmer neben Lewandowski. Hatte zu Ende der regulären Spielzeit eine gute Chance, diese endete aber genau in Bürkis Armen.

Getty Images Arturo Vidal (Mittelfeld): Holte im Mittelfeld einen Ball nach dem anderen zurück, holte Freistöße heraus, indem er mutig vor dem Gegner in den Ball sprang, setzte offensiv viele Akzente – kurz: Der Chilene machte das, was er immer tut. Blieb dabei diesmal sogar ohne gelbe Karte und war nie gefährdet, das Spiel vorzeitig verlassen zu müssen.

REUTERS Arjen Robben (Mittelfeld): Wie immer bemüht, allerdings lange glücklos: Kam trotz viel Laufarbeit fast nie frei zum Schuss, holte sich zudem eine unnötige gelbe Karte ab, weil er bei einem Dortmunder Freistoß zu nah am Ball stehenblieb. Scheiterte in der 58. Minute mit einem Lupfer an Bürki, in der 63. Minute an der Fußspitze von Sven Bender und am Pfosten. Der zaudernde Robben hätte das Spiel alleine entscheiden können, doch diesmal fehlte die Genauigkeit und manchmal auch die Entschlossenheit im Abschluss.

REUTERS Thiago (Mittelfeld): Der Regisseur war überall: Lief sowohl die Gegner im Pressing an deren Eckfahne an, bügelte aber auch hinten mal als letzter Mann aus. Dazwischen die gewohnt sauberen Pässe aus dem Fußgelenk, gleichzeitig legt er eine ähnliche Zweikampfhärte an den Tag wie Vidal. Bei Führung wie im Rückstand einer der Besten.

Getty Images Franck Ribéry (Mittelfeld, bis 86. Minute): Ging diesmal besonders oft ins Dribbling, lief sich aber auch etwas öfter fest als sonst, weil er oft zu ungestüm vorging. Forderte mit dem Armen gestikulierend permanent mehr Bälle, war auch immer anspielbar. Stellte die Dortmunder Abwehr immer wieder vor Probleme und bereitete das Tor von Hummels vor. Insgesamt machte Ribéry aber zu wenig aus dem Platz auf der linken Seite. Musste dann Platz machen für einen frischen Douglas Costa.

DPA Douglas Costa (Mittelfeld, ab 86. Minute, Archivbild): Produzierte vor allem scharfe, aber abgefangene Flanken – der Brasilianer konnte nicht mehr entscheidend ins spannende Geschehen eingreifen.